影評：《愛如困獸》經歷輪迴的跨世代戀情

《電影試片室》點評法國科幻愛情片《愛如困獸 The Beast》

May 4, 2024 電影試片室, 娛樂新聞, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對跨世代的戀人，最終在未來的世界中，如何為他們的關係畫上句點。

在2044年的法國，一個由人工智能主導的社會，人們的情緒和感情，被視為拖累人類的東西。AI 可以幫助人們動手術，把過去的情緒刪除。Gabrielle 因為受到難以解釋的情緒困擾，而選擇進行這項手術。

然而Gabrielle 的情緒，其實來自過去多次輪迴累計而出。在1910年的巴黎，已婚的她在一次社交場合中，被丈夫冷落的同時，認識英國男子Louis。Louis 告訴Gabrille 兩人其實早已相識。這次偶遇後培養出來的感情，在當年的巴黎水災中結束。

兩人之間的另一次感情，在2014年的洛杉磯發生。Gabrielle 現在在這裡是一個事業起步難的模特兒。而Louis 在這裡是一個自認找不到女友，而要對當地金髮女子進行報復的青少年。Louis 把Gabrielle 定為將下手的對象。

兩人再一次見面，是在2044年的巴黎。Gabrielle去除過往情緒的手術失敗，但是過程也令她認知自己這些情緒的由來。見到進行同樣手術的Louis，將如何改變他們之間跨世代的感情。

這是法國編劇/導演Bertrand Bonello 的雄心之作。三段跨世代的感情，先是列明人們之間的情緣，是多次輪迴累計的因緣。一生不能有結果的戀情，可以在來世重來。但在經過多次輪迴後，終究是否能有美滿的結局。還是兩人之間，會經歷一次又一次的失敗？

兩位主角：法國影星Lea Seydoux和英國男星George MacKay，在影片中皆有扣人心弦的演出，是目前才貌雙具的年輕演員，前途無量。

在兩個半小時的影片中，考驗觀眾的摸索，並是否有足夠耐性，感受情節中冥冥注定的關係。觀眾在看完電影後，不一定會有相同的結論。這也是電影人給成熟觀眾的一種自由。

《愛如困獸 The Beast》要觀眾對輪迴因緣做思考。滿分五分中得三分半，值得觀眾留意。

電影目前在奧克蘭的The New Parkway 戲院上映。

電影網頁：https://thebeast.film/

“The Beast” Review: Ambitious sci-fi love story that spans over several lifetimes

“Screening Room” reviews “The Beast”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://thebeast.film/

Now showing at Oakland’s The New Parkway theatre.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*