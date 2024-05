影評：《愛如困獸》經歷輪迴的跨世代戀情

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對跨世代的戀人,最終在未來的世界中,如何為他們的關係畫上句點。

在2044年的法國,一個由人工智能主導的社會,人們的情緒和感情,被視為拖累人類的東西。AI 可以幫助人們動手術,把過去的情緒刪除。Gabrielle 因為受到難以解釋的情緒困擾,而選擇進行這項手術。

然而Gabrielle 的情緒,其實來自過去多次輪迴累計而出。在1910年的巴黎,已婚的她在一次社交場合中,被丈夫冷落的同時,認識英國男子Louis。Louis 告訴Gabrille 兩人其實早已相識。這次偶遇後培養出來的感情,在當年的巴黎水災中結束。

兩人之間的另一次感情,在2014年的洛杉磯發生。Gabrielle 現在在這裡是一個事業起步難的模特兒。而Louis 在這裡是一個自認找不到女友,而要對當地金髮女子進行報復的青少年。Louis 把Gabrielle 定為將下手的對象。

兩人再一次見面,是在2044年的巴黎。Gabrielle去除過往情緒的手術失敗,但是過程也令她認知自己這些情緒的由來。見到進行同樣手術的Louis,將如何改變他們之間跨世代的感情。

這是法國編劇/導演Bertrand Bonello 的雄心之作。三段跨世代的感情,先是列明人們之間的情緣,是多次輪迴累計的因緣。一生不能有結果的戀情,可以在來世重來。但在經過多次輪迴後,終究是否能有美滿的結局。還是兩人之間,會經歷一次又一次的失敗?

兩位主角:法國影星Lea Seydoux和英國男星George MacKay,在影片中皆有扣人心弦的演出,是目前才貌雙具的年輕演員,前途無量。

在兩個半小時的影片中,考驗觀眾的摸索,並是否有足夠耐性,感受情節中冥冥注定的關係。觀眾在看完電影後,不一定會有相同的結論。這也是電影人給成熟觀眾的一種自由。

《愛如困獸 The Beast》要觀眾對輪迴因緣做思考。滿分五分中得三分半,值得觀眾留意。

電影目前在奧克蘭的The New Parkway 戲院上映。

電影網頁:https://thebeast.film/

“The Beast” Review: Ambitious sci-fi love story that spans over several lifetimes

“Screening Room” reviews “The Beast”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://thebeast.film/

Now showing at Oakland’s The New Parkway theatre.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。