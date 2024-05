【KTSF 張擎鳳報導】

一項新的研究發現,廢水中的流感病毒激增,可能與影響牛隻的禽流感有關。

今年春天,聯邦農業部(USDA)在檢測時驗出18個州的59個的污水處理系統發現了激增的甲型流感病毒。

到目前為止,美國農業部匯報在九個州份有超過30個乳牛群感染了H5N1禽流感。

研究人員指出,他們在廢水中收集到的H5N1禽流感遺傳物質,可能來自乳牛以外的源頭,病毒也可能來自鳥類或人類。

他們說,需要更多的研究來準確了解病毒的來源,這份研究尚未發表在經過同行評審的科學期刊上。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。