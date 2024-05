【灣區新聞】多個衛生組織舊金山集會 呼籲公眾關注B型肝炎（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

B型肝炎對於亞裔的健康影響重大,為了提高民眾對於B型肝炎的重視,週二有多個關注組織和個人,在舊金山市府前集會,呼籲衛生當局擴大相關服務,舊金山市議員殷嘉立(Joe Engardio)也提案將5月訂為「舊金山肝炎宣傳月」。

B型肝炎是亞裔常見的疾病,為了讓外界提高對B型肝炎的意識,包括加州以及Alameda縣衛生官員、東華醫院以及肝炎關注組織和個人等,週二在舊金山市府前集會,有B型肝炎帶原者現身說法,她說兩年前才敢公開自己的情況。

B型肝炎帶原者Wendy說:「我也知道社區的人有誤解,所以下意識我不會,還沒覺得可以將自己的故事講出來,有些誤解就像,例如我們這樣站在這裡,他們會擔心會不會傳染,是不是好像COVID那樣,實際上並不是,但是有些人或許會以為,握手或是一起吃飯或是煮東西,這些東西在華人那他們邊以為,這些都是不同途徑可以傳染,實際上雖然不是,但是有些人會有點怕。」

根據主辦單位提供的數據,在美國的亞裔,二十年前每十人當中,就有一人患有B型肝炎,現在則是每十二人當中,有一人患有B型肝炎,患病率有所改善。

衛生官員表示,B型肝炎傳播途徑是接觸感染,而生育過程由母親傳染給嬰兒最為常見。

加州衛生部衛生官兼總監Tomás Aragón說:「接觸可能發生在家中接觸到血液,可能是經由性接觸,我們也知道母親可以傳染給孩子,世界各地的孩子出生時都可能會有,這是許多慢性B型肝炎的來源,然而對於成年人來說,如果你沒有接觸到,那麼感染B型肝炎的機會就會較低,因為我們已有有效的疫苗,這也是幼兒和出生時,患有慢性肝炎的人數急劇下降。」

代表舊金山日落區的市議員殷嘉立,前男友Mark Lim也是因為B型肝炎去世。

殷嘉立說:「2001年,我已故的伴侶Mark Lim,因慢性B型肝炎引起的肝癌去世,他出生時便從他母親處感染得到B型肝炎,而他自己就不知道,而當他30歲時,這就像一顆不定時炸彈在他肝臟爆炸,這就是我們正在努力對抗的流行病。」

殷嘉立週二也向市議會提案,建議將5月訂為「舊金山肝炎宣傳月」,讓更多人重視B型肝炎的檢測和治療。

東華醫院行政總裁張建清也出席集會發言,她強調早期發現是最重要的。

張建清說:「B型肝炎影響中國人特別多,所以我們華人要注意,早期發現是最重要的,如果你沒做過檢查的話,就要盡快去抽血檢查,其實很簡單的,抽血檢查就會檢查出你有沒有B型肝炎,如果有的話,接著就要進一步做檢查,要做超音波、抽血,看一下你的肝臟有沒有受到,肝臟功能有沒有受影響,接著需不需要治療。」

儘管許多慢性肝炎不一定能根治,但是是可以控制的,至於B型肝炎有那些症狀呢?

張建清說:「其實有症狀的,有些人會口乾,口苦,因為他的肝臟功能受影響了,到嚴重時會有些黃疸,有些黃色那樣,但這就已經很遲了,希望不要到那時候,還有會很累。」

而如果抽血檢查是陰性,那麼就要接種B型肝炎疫苗來預防。

