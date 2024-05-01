【灣區新聞】多個衛生組織舊金山集會 呼籲公眾關注B型肝炎（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

B型肝炎對於亞裔的健康影響重大，為了提高民眾對於B型肝炎的重視，週二有多個關注組織和個人，在舊金山市府前集會，呼籲衛生當局擴大相關服務，舊金山市議員殷嘉立（Joe Engardio）也提案將5月訂為「舊金山肝炎宣傳月」。

B型肝炎是亞裔常見的疾病，為了讓外界提高對Ｂ型肝炎的意識，包括加州以及Alameda縣衛生官員、東華醫院以及肝炎關注組織和個人等，週二在舊金山市府前集會，有B型肝炎帶原者現身說法，她說兩年前才敢公開自己的情況。

B型肝炎帶原者Wendy說：「我也知道社區的人有誤解，所以下意識我不會，還沒覺得可以將自己的故事講出來，有些誤解就像，例如我們這樣站在這裡，他們會擔心會不會傳染，是不是好像COVID那樣，實際上並不是，但是有些人或許會以為，握手或是一起吃飯或是煮東西，這些東西在華人那他們邊以為，這些都是不同途徑可以傳染，實際上雖然不是，但是有些人會有點怕。」

根據主辦單位提供的數據，在美國的亞裔，二十年前每十人當中，就有一人患有Ｂ型肝炎，現在則是每十二人當中，有一人患有Ｂ型肝炎，患病率有所改善。

衛生官員表示，B型肝炎傳播途徑是接觸感染，而生育過程由母親傳染給嬰兒最為常見。

加州衛生部衛生官兼總監Tomás Aragón說：「接觸可能發生在家中接觸到血液，可能是經由性接觸，我們也知道母親可以傳染給孩子，世界各地的孩子出生時都可能會有，這是許多慢性B型肝炎的來源，然而對於成年人來說，如果你沒有接觸到，那麼感染B型肝炎的機會就會較低，因為我們已有有效的疫苗，這也是幼兒和出生時，患有慢性肝炎的人數急劇下降。」

代表舊金山日落區的市議員殷嘉立，前男友Mark Lim也是因為B型肝炎去世。

殷嘉立說：「2001年，我已故的伴侶Mark Lim，因慢性B型肝炎引起的肝癌去世，他出生時便從他母親處感染得到B型肝炎，而他自己就不知道，而當他30歲時，這就像一顆不定時炸彈在他肝臟爆炸，這就是我們正在努力對抗的流行病。」

殷嘉立週二也向市議會提案，建議將5月訂為「舊金山肝炎宣傳月」，讓更多人重視B型肝炎的檢測和治療。

東華醫院行政總裁張建清也出席集會發言，她強調早期發現是最重要的。

張建清說：「B型肝炎影響中國人特別多，所以我們華人要注意，早期發現是最重要的，如果你沒做過檢查的話，就要盡快去抽血檢查，其實很簡單的，抽血檢查就會檢查出你有沒有B型肝炎，如果有的話，接著就要進一步做檢查，要做超音波、抽血，看一下你的肝臟有沒有受到，肝臟功能有沒有受影響，接著需不需要治療。」

儘管許多慢性肝炎不一定能根治，但是是可以控制的，至於B型肝炎有那些症狀呢？

張建清說：「其實有症狀的，有些人會口乾，口苦，因為他的肝臟功能受影響了，到嚴重時會有些黃疸，有些黃色那樣，但這就已經很遲了，希望不要到那時候，還有會很累。」

而如果抽血檢查是陰性，那麼就要接種B型肝炎疫苗來預防。

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