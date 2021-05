美國研究結合疫苗同時預防流感及新型肺炎

【有線新聞】

疫情肆虐一年多,未知何時才會完全減退。若遇上季節流感高峰期,醫療壓力可能又加劇。美國有大學正研究結合一種疫苗,可以同時預防新型肺炎及流感。

有許多疫苗都是以病毒載體,激發免疫反應,包括預防新型冠狀病毒及流感,都有不少疫苗是利用此基本原理。

美國杜克大學正研究疫苗的病毒載體,是否可同時激發兩種免疫反應,讓疫苗同時達到預防新型肺炎及流感的功效。

研究把流感病毒載體中,紅血球凝集素HA可插入其他基因的部分,開放閱讀框ORF,加上新型冠狀病毒的突刺蛋白受體結合域RBD的基因,驗證病毒載體的結果一如推測,原有疫苗及改造疫苗都對流感抗體測試有反應,即B部分。C、D、E都是分別以不同的新型冠狀病毒抗體測試,結果都是對代表改造疫苗的紅線有明顯反應,對代表原有疫苗的黑線則未見有明顯效果。

接種測試則以老鼠進行,分別接種原有或改造的疫苗對比,21天後接種增強效力一劑疫苗,到7周後採集老鼠的血清作檢測,結果發現兩種疫苗的血清都可對流感病毒有中和作用;但如以新型冠狀病毒測試,則只有改造疫苗明顯有效,即圖中最底一行的紅線部分。

這項研究正等候同業專家覆核。團隊相信改造疫苗,除了可帶來預防兩種病毒的效果外,亦有助加強疫苗生產力。

