【全國新聞】哥倫比亞大學發最後通牒要求示威者撤離 學生堅持留守

April 30, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 周正鈞報導】

全美各大學爆發親巴勒斯坦的侵佔校園示威活動，很多大學，包括哥倫比亞大學週一發出最後通牒，要求示威者學生簽字，在週一當地下午2點前拆除營地，否則有機會遭到停學處分，但期限過後，示威學生仍然堅持留守。

哥倫比亞大學的示威學生及人士，無視校方發出週一下午2點前要撤離校園的最後通牒，繼續在有超過300人聚集，約有120個帳幕的示威營地中撃鼓拍手唱歌。

而校方的通牒，是要求他們在截止期限前離開，並簽署一份承諾書，承諾在2025年6月或更早畢業之前，要遵守大學的政策，這樣學生可以以良好的成績完成本學期，否則他們將被停學，以及等待進一步的調查。

哥倫比亞大學在校園中心搭起帳篷的抗議活動，是全美親巴勒斯坦示威活動的源頭，引發了全美各地大學生以同樣的方式聲援。

另一方面，週一一名猶太裔學生入稟控告哥倫比亞大學，指大學沒有為猶太裔學生提供一個安全的環境。

哥倫比亞大學校董會收到的法律文件，針對校方對上周爆發的抗議活動的處理手法，包括決定採用混合上課模式。

除了面臨法律訴訟，21名國會眾議院民主黨人星期一發信給哥倫比亞大學校董會，要求校董會結束營地抗議活動，否則校董要下台。

另外，全美其他大學的示威活動，執法單位也已介入，德州大學奧斯汀分校陷入混亂，週一下午警方介入逮捕示威者，並強制拆除抗議營地。

亞特蘭大Emory大學數百名教職員工，星期一對該校校長在處理學生示威的手法上進行”不信任”投票，而發生在Emory大學的大規模鎮壓，近日在其他學校也發生類似的事件。

維珍尼亞理工大學、南加州大學都要求警方介入，也有示威者被捕，這些大學和其他有示威活動的大學，如加大洛杉磯分校，都宣佈因為示威活動的關係，以安全為由取消畢業典禮。

而學生和其他人士，一直在就以哈戰爭及不斷攀升的死亡人數進行爭論，學生的訴求是要他們的大學切斷與以色列的金融聯繫。

至今，全美各地執法部門在這些校園事件中已拘捕接近1000人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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