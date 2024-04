【全國新聞】哥倫比亞大學發最後通牒要求示威者撤離 學生堅持留守

【KTSF 周正鈞報導】

全美各大學爆發親巴勒斯坦的侵佔校園示威活動,很多大學,包括哥倫比亞大學週一發出最後通牒,要求示威者學生簽字,在週一當地下午2點前拆除營地,否則有機會遭到停學處分,但期限過後,示威學生仍然堅持留守。

哥倫比亞大學的示威學生及人士,無視校方發出週一下午2點前要撤離校園的最後通牒,繼續在有超過300人聚集,約有120個帳幕的示威營地中撃鼓拍手唱歌。

而校方的通牒,是要求他們在截止期限前離開,並簽署一份承諾書,承諾在2025年6月或更早畢業之前,要遵守大學的政策,這樣學生可以以良好的成績完成本學期,否則他們將被停學,以及等待進一步的調查。

哥倫比亞大學在校園中心搭起帳篷的抗議活動,是全美親巴勒斯坦示威活動的源頭,引發了全美各地大學生以同樣的方式聲援。

另一方面,週一一名猶太裔學生入稟控告哥倫比亞大學,指大學沒有為猶太裔學生提供一個安全的環境。

哥倫比亞大學校董會收到的法律文件,針對校方對上周爆發的抗議活動的處理手法,包括決定採用混合上課模式。

除了面臨法律訴訟,21名國會眾議院民主黨人星期一發信給哥倫比亞大學校董會,要求校董會結束營地抗議活動,否則校董要下台。

另外,全美其他大學的示威活動,執法單位也已介入,德州大學奧斯汀分校陷入混亂,週一下午警方介入逮捕示威者,並強制拆除抗議營地。

亞特蘭大Emory大學數百名教職員工,星期一對該校校長在處理學生示威的手法上進行”不信任”投票,而發生在Emory大學的大規模鎮壓,近日在其他學校也發生類似的事件。

維珍尼亞理工大學、南加州大學都要求警方介入,也有示威者被捕,這些大學和其他有示威活動的大學,如加大洛杉磯分校,都宣佈因為示威活動的關係,以安全為由取消畢業典禮。

而學生和其他人士,一直在就以哈戰爭及不斷攀升的死亡人數進行爭論,學生的訴求是要他們的大學切斷與以色列的金融聯繫。

至今,全美各地執法部門在這些校園事件中已拘捕接近1000人。

