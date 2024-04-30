【全國新聞】中西部七州迎來惡劣天氣 最至4人亡

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【KTSF 張麗月報導】

美國中西部七個州份在週末迎來極端惡劣天氣，出現致命龍捲風、冰雹和暴雨，造成廣泛破壞，最少4人死亡，其中受災最嚴重的是奧克拉荷馬州南部地區，當地龍捲風風力時速高達170英里，災民正面對如何清理破損的房屋。

美國中西部由密蘇里州至德州，在週末受到威力強大的龍捲風、暴雨和網球體積般大的冰雹侵襲，有近4,700萬人受到影響。

其中奧克拉荷馬州受災最嚴重，造成最少4人死亡，死者包括一名嬰兒。

當地龍捲風風力時速高達170英里，受災地區的面積長達27英里，許多房屋變成廢墟。

內布拉斯加州也是受災最嚴重的州份之一，有災民說，她的房屋有過百年歷史，她曾經將屋翻新過幾次，間屋突然間消失了，她變得無家可歸，不知如何是好。

內布拉斯加州州長形容，該州沒有人死亡是奇蹟，有個男人就說，他外出買東西吃，所以逃過一劫。

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