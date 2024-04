【全國新聞】中西部七州迎來惡劣天氣 最至4人亡

【KTSF 張麗月報導】

美國中西部七個州份在週末迎來極端惡劣天氣,出現致命龍捲風、冰雹和暴雨,造成廣泛破壞,最少4人死亡,其中受災最嚴重的是奧克拉荷馬州南部地區,當地龍捲風風力時速高達170英里,災民正面對如何清理破損的房屋。

美國中西部由密蘇里州至德州,在週末受到威力強大的龍捲風、暴雨和網球體積般大的冰雹侵襲,有近4,700萬人受到影響。

其中奧克拉荷馬州受災最嚴重,造成最少4人死亡,死者包括一名嬰兒。

當地龍捲風風力時速高達170英里,受災地區的面積長達27英里,許多房屋變成廢墟。

內布拉斯加州也是受災最嚴重的州份之一,有災民說,她的房屋有過百年歷史,她曾經將屋翻新過幾次,間屋突然間消失了,她變得無家可歸,不知如何是好。

內布拉斯加州州長形容,該州沒有人死亡是奇蹟,有個男人就說,他外出買東西吃,所以逃過一劫。

