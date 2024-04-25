【全國新聞】拜登簽署950億元綜合外援法案 消息指美軍準備向烏克蘭提供十億軍援

April 25, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三簽署一項總值950億元綜合外援法案，裡面包含撥款援助烏克蘭、以色列和台灣以及禁制TikTok，CNN引述多項消息來源指，美軍正準備在這一兩個星期內，向烏克蘭提供最新一輪十億美元的軍事援助，當中包括首次運送的遠程陸軍戰術導彈系統ATACMS。

在國會兩黨的支持下，這項外援綜合法案，迅速在參眾兩院先後過關，而總統拜登隨即在週三早上簽署生效。

拜登說：「這將令美國、 令世界更安全，並讓美國繼續領導全球，人人都知道。」

這個打包法案包括向烏克蘭提供608億元援助、撥款260億元軍援以色列、人道援助巴勒斯坦和世界其他地區的戰爭難民，此外還有80億元用來維持台灣及印太地區的安全。

此外，法案也附帶一條名為《和平靠自由》的法案，當中包含將凍結的俄國寡頭富豪的資產，用於烏克蘭戰後重建，以及限令抖音海外版TikTok，必須在一年內脫離中國的母公司字節跳動，否則TikTok就會全面被禁止在美國使用。

鑑於烏克蘭的戰況危急，拜登在宣布簽署法案時指出，必須要加快對烏克蘭提供武器彈藥。

CNN引述三項消息來源指，拜登政府正在準備最新一項10億元的軍援烏克蘭計劃，當中包括首次提供射程達190英里的遠程陸軍戰術導彈ATACMS，可以讓烏軍深入打擊俄國境內的目標，此外也會提供更多的防空系統、火砲彈藥，以及Bradley戰車等多種武器。

法案要求白宮盡快行事，預期白宮會動用「總統行事特權」，來批准從現有的美軍庫存中調撥武器，最快在一個星期內就可以付運，此舉可以紓解烏軍目前的挨打狀況。

在彈藥缺乏下，烏軍現時每日只能使用2千發子彈。

駐歐洲的美軍司令估計，俄烏的火力對比很快就出現10比1的差距，即是說俄軍發射10炮，烏軍只能還擊一炮，英國與部份歐洲國家也宣布增加對烏克蘭的彈藥供應。

烏克蘭總統澤連斯基感謝美國的支援，他日前證實美國軍援中會有陸軍戰術導彈，他向拜登總統透露，俄羅斯正在發動大規模的恐怖空襲，俄軍用數以千計的導彈、無人機及炸彈攻擊烏克蘭。

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