【全國新聞】聯邦最高法審理聯邦緊急醫療法是否凌駕愛達荷州墮胎法

【KTSF 張麗月報導】

究竟拜登政府是否可以引用聯邦一項緊急醫療法例,去強迫哪些嚴禁墮胎的州份施行墮胎呢?聯邦最高法院週三聆聽訴訟雙方的論據,預料在6月底有裁決。

聯邦最高法院在兩年前推翻婦女擁有墮胎權以來,最高法院週三首次審理州的墮胎禁令,以及聯邦是否可以引用一項醫療緊急法,去迫使醫院必須施行人工流產手術,來挽救孕婦的生命,最高法院週三聆聽訴訟雙方的爭辯。

辯方就是愛達荷州,其嚴苛的墮胎法例在2022年8月生效,規定除非是強姦或亂倫成孕,又或者孕婦生命有危險的情況下才可以墮胎,拜登政府於是控告愛達荷州,理由是該州這項墮胎法,與聯邦已經實施了近40年的《緊急醫療及勞工法》有抵觸。

大法官將要決定,聯邦這項緊急法,是否可以取代愛達荷州的墮胎法,以及是否適用於其他20個州類似的禁止墮胎法。

愛達荷州指,拜登政府錯誤解讀這項聯邦緊急醫療法,無形中也等於訂立一項全國的墮胎規例。

對於愛達荷州執行這項墮胎禁令,大法官似乎出現嚴重意見分歧,預料大法官需要幾個月時間去草擬意見書,到6月底才有裁決。

愛達荷州實施的禁止墮胎法,違例的醫生可以獲判監禁5年,有鑑於此,加州州長紐森日前透露,加州州府正準備緊急立法,容許來自阿里桑那州的醫生前來加州提供墮胎服務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。