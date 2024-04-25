【全國新聞】聯邦最高法審理聯邦緊急醫療法是否凌駕愛達荷州墮胎法

April 25, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

究竟拜登政府是否可以引用聯邦一項緊急醫療法例，去強迫哪些嚴禁墮胎的州份施行墮胎呢？聯邦最高法院週三聆聽訴訟雙方的論據，預料在6月底有裁決。

聯邦最高法院在兩年前推翻婦女擁有墮胎權以來，最高法院週三首次審理州的墮胎禁令，以及聯邦是否可以引用一項醫療緊急法，去迫使醫院必須施行人工流產手術，來挽救孕婦的生命，最高法院週三聆聽訴訟雙方的爭辯。

辯方就是愛達荷州，其嚴苛的墮胎法例在2022年8月生效，規定除非是強姦或亂倫成孕，又或者孕婦生命有危險的情況下才可以墮胎，拜登政府於是控告愛達荷州，理由是該州這項墮胎法，與聯邦已經實施了近40年的《緊急醫療及勞工法》有抵觸。

大法官將要決定，聯邦這項緊急法，是否可以取代愛達荷州的墮胎法，以及是否適用於其他20個州類似的禁止墮胎法。

愛達荷州指，拜登政府錯誤解讀這項聯邦緊急醫療法，無形中也等於訂立一項全國的墮胎規例。

對於愛達荷州執行這項墮胎禁令，大法官似乎出現嚴重意見分歧，預料大法官需要幾個月時間去草擬意見書，到6月底才有裁決。

愛達荷州實施的禁止墮胎法，違例的醫生可以獲判監禁5年，有鑑於此，加州州長紐森日前透露，加州州府正準備緊急立法，容許來自阿里桑那州的醫生前來加州提供墮胎服務。

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