【加州新聞】南加兩匪企圖入屋搶劫 屋主槍傷一匪另一匪徒疑似自殺

南加州Newport Beach市兩名匪徒企圖入屋搶劫,屋主射傷其中一人,而另一名匪徒就疑似死於自殺。

週二清晨,南加州Newport Beach市一個社區內發生槍擊案,在附近的街道上,遺下衣服和一雙黑色鞋。

警方稱,他們在黎明前接報,Vista Luci的一處住宅有匪徒入屋搶劫。

Newport Bach市警察局 Steve Oberon警長說:「一名屋內報案人指有人開槍,警方到場後,發現街上有一名持槍男子、身上有槍傷。」

根據警方,一名住在涉事房屋的男子,向兩名懷疑入屋搶劫的人開槍,其中一人身中多槍、送往醫院搶救,而警方直升機在附近的灌木叢中,發現了第二名疑犯,據報,該名男疑犯吞槍自盡。

Newport Beach市長Will O’Neill說:「這是一宗令人震驚的罪行,我們很少發生入屋搶劫,事實上,入屋盜竊確實存在,但這種暴力程度很嚴重。」

警方稱事件中,房屋內的一名男子、兩名女子和一名兒童均沒有受傷。

警方指,受害者是歹徒的目標,疑犯和受害者之間互相認識,但當局沒有詳細說明。

