【加州新聞】南加兩匪企圖入屋搶劫 屋主槍傷一匪另一匪徒疑似自殺

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【KTSF 朱慧琪報導】

南加州Newport Beach市兩名匪徒企圖入屋搶劫，屋主射傷其中一人，而另一名匪徒就疑似死於自殺。

週二清晨，南加州Newport Beach市一個社區內發生槍擊案，在附近的街道上，遺下衣服和一雙黑色鞋。

警方稱，他們在黎明前接報，Vista Luci的一處住宅有匪徒入屋搶劫。

Newport Bach市警察局 Steve Oberon警長說：「一名屋內報案人指有人開槍，警方到場後，發現街上有一名持槍男子、身上有槍傷。」

根據警方，一名住在涉事房屋的男子，向兩名懷疑入屋搶劫的人開槍，其中一人身中多槍、送往醫院搶救，而警方直升機在附近的灌木叢中，發現了第二名疑犯，據報，該名男疑犯吞槍自盡。

Newport Beach市長Will O’Neill說：「這是一宗令人震驚的罪行，我們很少發生入屋搶劫，事實上，入屋盜竊確實存在，但這種暴力程度很嚴重。」

警方稱事件中，房屋內的一名男子、兩名女子和一名兒童均沒有受傷。

警方指，受害者是歹徒的目標，疑犯和受害者之間互相認識，但當局沒有詳細說明。

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