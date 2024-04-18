【全國新聞】亞利桑那州最高法院裁定1864年訂立的反墮胎法生效

April 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 周正鈞報導】

亞利桑那州的最高法院裁定，一項在1864年訂立的反墮胎法生效，這項古老的法例禁止幾乎所有的墮胎手術。

支持亞利桑那州這項近乎全面墮胎禁令的人，週三在州議會外面集會聲援禁令。

而州議會內正在討論廢除這項在南北戰爭時期訂立的法律。

亞利桑那州民主黨眾議員Oscar De Los Santos說：「是時候廢除這項令人厭惡的1864年墮胎禁令了。」

亞利桑那州共和黨眾議員Ben Toma說：「我們中有些人認為，墮胎實際上就是殺害孩子。」

民主黨議員兩次試圖通過動議討論一項法案，如果通過，將撤銷這項墮胎禁令。

最終，以黨派為界線，兩黨同票，議長投下打破平局的一票，意味著民主黨人該項動議，不能提上州眾議院的辯論。

上週由該州最高法院判決，維持1864年反墮胎法，認同除非是為了拯救生命，否則所有墮胎都會視為非法，並且可能處以最高五年的監禁。

而行醫20年為婦女墮胎的DeShawn Taylor醫生就指，這法例令人憤怒，指自己讀醫學院不是為了坐牢。

一個名為Healthcare Rising Arizona的組織就收集簽名，以便在今年11月的選舉中，將墮胎權納入選票上，試圖永久將墮胎權納入該州憲法。

與此同時，共和黨籍的阿里桑那州聯邦參議員David Fransworth認為，1860年代的法律還不夠嚴厲，他表示，如果可以的話，修改該法例，就連為了拯救生命也不可以墮胎。

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