【灣區新聞】舊金山San Bruno 3號監獄繼續封鎖 有囚犯拒絕合作引發對峙（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)兩座縣監獄過去兩星期發生多宗囚犯襲擊縣警的事件,當局宣布封鎖涉事監獄,所有犯人禁止離開囚室,亦暫停接受探訪,而在封鎖之際,位於San Bruno的涉事監獄,一度有囚犯拒絕合作,引發對峙,當局則宣布另外一間監獄在週三解封。

在週二,配有頭盔及戰術裝備的警員持長槍進入涉事縣監獄,當局指,兩名囚犯拒絕帶上手銬及離開囚室,一度和談判專家對峙兩個小時。

最終兩名囚犯合作走出囚室,事件中沒有人受傷。

該間位於San Bruno的3號縣監獄,連同舊金山的2號監獄,涉嫌有縣警被囚犯襲擊,自過去週末被封鎖,期間囚犯除了出庭或醫療原因不能離開囚室,所有探訪及其他服務亦暫停。

代表縣警的工會,舊金山縣警協會亦向當局請求派遣加州國民警衛隊,以應對監獄人手不足,縣警當局則表示沒有這個必要。

舊金山縣警長Paul Miyamoto說:「我不認為情況危急至需要派出國民警衛隊,最近縣警被襲擊有上升趨勢,這是內部能夠處理的問題。」

縣監獄在去年錄得240宗囚犯打鬥報告,比前年上升58%,縣警局和縣警工會都同意暴力事件有所增加,但在事件起因上則有某些分歧。

縣警長表示,基於防疫限制取消,監獄變得過量擠迫,因此觸發暴力案件。

Miyamoto說:「我們沒足夠空間去分散囚犯,及營造一個較平靜的環境。」

工會主席上週六去信縣警長,要求派遣國民警衛隊,暫時紓緩人手短缺,形容目前的人手水平,並不足以照顧有關人士的健康。

根據當局資料,舊金山的縣監獄平均每天住有1200名囚犯,目前只有364名縣警駐守監獄,比所需的500名少,縣警長不相信人手是促成暴力的原因。

Miyamoto說:「雖然縣警人手短缺,但我們不認為這是暴力的主要因素。」

針對暴力事件,縣警長表示,會以封鎖監獄、多一些和囚犯溝通等方式應對,亦會向職員培訓化解衝突技巧。

他又指,舊金山縣監獄的囚犯,多數都是被控告嚴重暴力罪行的人士,大多數已經在囚一段時間。

位於舊金山的2號監獄在週三解除封鎖,而San Bruno的3號監獄則在本星期稍後解封。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。