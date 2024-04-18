【灣區新聞】舊金山San Bruno 3號監獄繼續封鎖 有囚犯拒絕合作引發對峙（視頻）

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舊金山（三藩市）兩座縣監獄過去兩星期發生多宗囚犯襲擊縣警的事件，當局宣布封鎖涉事監獄，所有犯人禁止離開囚室，亦暫停接受探訪，而在封鎖之際，位於San Bruno的涉事監獄，一度有囚犯拒絕合作，引發對峙，當局則宣布另外一間監獄在週三解封。

在週二，配有頭盔及戰術裝備的警員持長槍進入涉事縣監獄，當局指，兩名囚犯拒絕帶上手銬及離開囚室，一度和談判專家對峙兩個小時。

最終兩名囚犯合作走出囚室，事件中沒有人受傷。

該間位於San Bruno的3號縣監獄，連同舊金山的2號監獄，涉嫌有縣警被囚犯襲擊，自過去週末被封鎖，期間囚犯除了出庭或醫療原因不能離開囚室，所有探訪及其他服務亦暫停。

代表縣警的工會，舊金山縣警協會亦向當局請求派遣加州國民警衛隊，以應對監獄人手不足，縣警當局則表示沒有這個必要。

舊金山縣警長Paul Miyamoto說：「我不認為情況危急至需要派出國民警衛隊，最近縣警被襲擊有上升趨勢，這是內部能夠處理的問題。」

縣監獄在去年錄得240宗囚犯打鬥報告，比前年上升58%，縣警局和縣警工會都同意暴力事件有所增加，但在事件起因上則有某些分歧。

縣警長表示，基於防疫限制取消，監獄變得過量擠迫，因此觸發暴力案件。

Miyamoto說：「我們沒足夠空間去分散囚犯，及營造一個較平靜的環境。」

工會主席上週六去信縣警長，要求派遣國民警衛隊，暫時紓緩人手短缺，形容目前的人手水平，並不足以照顧有關人士的健康。

根據當局資料，舊金山的縣監獄平均每天住有1200名囚犯，目前只有364名縣警駐守監獄，比所需的500名少，縣警長不相信人手是促成暴力的原因。

Miyamoto說：「雖然縣警人手短缺，但我們不認為這是暴力的主要因素。」

針對暴力事件，縣警長表示，會以封鎖監獄、多一些和囚犯溝通等方式應對，亦會向職員培訓化解衝突技巧。

他又指，舊金山縣監獄的囚犯，多數都是被控告嚴重暴力罪行的人士，大多數已經在囚一段時間。

位於舊金山的2號監獄在週三解除封鎖，而San Bruno的3號監獄則在本星期稍後解封。

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