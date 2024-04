【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦航空管理局(FAA)週三早上應阿拉斯加航空要求,停飛所有航班一小時,因為計算系統的電腦軟件出了問題。

根據阿拉斯加航空表示,週三早上7時半左右,在升級計算航班的重量、平衡系統時出現問題,出於安全考慮,向FAA要求停飛全國所有阿拉斯加航空,和旗下子公司Horizon航空,在一小時內解決問題。

停飛令在早上8時半解除,事件令阿拉斯加航空公司的航班一度延誤。

