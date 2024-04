【灣區新聞】南灣女嬰5個月前服過量芬太尼亡 兩名販毒份子被起訴謀殺

【KTSF】

南灣5個月前有一名18個月大女嬰因為體內含過量芬太尼而死亡,Santa Clara縣地檢署宣布起訴兩名販毒份子謀殺罪,稍早,女嬰的父母亦已被落案起訴謀殺罪。

去年8月12日女嬰被發現死亡,但她父親Derek Vaughn Rayo和母親Kelly Gene Richardson在超過12小時後才報警,女嬰死亡時血液中的芬太尼水平,較足以致命的水平還高出15倍。

地檢署5個月前向女嬰的父母起訴謀殺罪,是Santa Clara縣有史以來,首次有父母因為用毒品謀殺親生子女而被起訴。

最新被起訴的兩名販毒份子,分別是居住在Gilroy市的31歲男子Phillip Ortega,以及居住在聖荷西市的32歲女子Paige Vitale。

當局指有證據顯示,二人經常向女嬰的父母提供芬太尼和安非他命毒品,並一起吸食,同時有證據顯示,毒品經常在屋內隨處擺放,而且放置在女嬰伸手可及的地方,另外,調查員從視頻和照片中發現,4名被告曾經在女嬰所在的同一房間吸食毒品。

Ortega與Vitale定於週三過堂,如被判處罪成,將會被判處監禁,根據法例,任何人如有意識地蓄意進行一些妄顧他人生命的危險行為,可以被起訴謀殺。

