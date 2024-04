【財經新聞】聯儲局如推遲減息 對經濟和大額借貸人有何影響

【KTSF 朱慧琪報導】

聯儲局主席包維爾週二表示,持續高企的通脹,有可能推遲開始減息的時間,這對經濟和大額的借貸人來說,代表著甚麼呢?

利率看來不會很快下降,過去幾個月來,聯儲局官員一直表示,需要有令人信服的數據,顯示通脹下降,才能放心減息。

包維爾說:「我們需要有更大信心通脹會回落至2%,才放寬政策。」

但通脹率仍未接近2%,根據美國勞工統計局上週發布的數據,3月份消費者物價指數(CPI)按年升3.5%。

報告還顯示,過去12個月內,各類零售產品的價格都上升,從汽車保險到嬰兒食品,以至房屋租金。

包維爾說:「最新的數據顯然沒有為我們帶來更大的信心,反而表明,這種信心可能需要比預期更長的時間。」

房貸利率仍持續上升,根據房地美稱,截至4月11日的一星期,平均30年期固定房貸利率,從前一周的6.82%升至6.88%,意味著家庭的開支將更大。

專家表示,當貸款成本上升時,消費者投入經濟的資金就會減少。

