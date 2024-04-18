【財經新聞】聯儲局如推遲減息 對經濟和大額借貸人有何影響

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 朱慧琪報導】

聯儲局主席包維爾週二表示，持續高企的通脹，有可能推遲開始減息的時間，這對經濟和大額的借貸人來說，代表著甚麼呢？

利率看來不會很快下降，過去幾個月來，聯儲局官員一直表示，需要有令人信服的數據，顯示通脹下降，才能放心減息。

包維爾說：「我們需要有更大信心通脹會回落至2%，才放寬政策。」

但通脹率仍未接近2%，根據美國勞工統計局上週發布的數據，3月份消費者物價指數（CPI）按年升3.5%。

報告還顯示，過去12個月內，各類零售產品的價格都上升，從汽車保險到嬰兒食品，以至房屋租金。

包維爾說：「最新的數據顯然沒有為我們帶來更大的信心，反而表明，這種信心可能需要比預期更長的時間。」

房貸利率仍持續上升，根據房地美稱，截至4月11日的一星期，平均30年期固定房貸利率，從前一周的6.82%升至6.88%，意味著家庭的開支將更大。

專家表示，當貸款成本上升時，消費者投入經濟的資金就會減少。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。