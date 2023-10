【財經新聞】包維爾稱通脹仍太高 意味日後仍有加息機會

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週四在紐約一個經濟會議上指出,目前的通脹仍然太高,局方仍會致力將通脹降回2%目標,換言之,日後仍有加息的機會。

包維爾週四承認,近期有通脹冷卻的跡象,通脹也已降至可控制的水平,但仍嫌太高,局方堅決要將通脹降回2%目標,過去幾個月的良好數據,只不過是走向目標的開始,究竟這些通脹降溫的數據將會維持多久,或者未來幾個季度的通脹情況是如何,局方也不清楚。

他雖然沒有講明利率政策的走勢,但他重申,在將通脹降回2%目標時要小心。

有分析指出,聯儲局傾向於在下次11月初的議息會議上,再次保持利率不變,但如果有更多數據證明,經濟增長仍然堅挺,將來仍有加息的機會。

包維爾也提到,近期長期債息上升如果持續下去,就可以減低再次加息的需要,週四30年期債息已升至5.11厘,十年期債息也一度觸及5厘,最新報4.99厘,是16年來新高。

