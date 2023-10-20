【財經新聞】包維爾稱通脹仍太高 意味日後仍有加息機會

October 20, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週四在紐約一個經濟會議上指出，目前的通脹仍然太高，局方仍會致力將通脹降回2%目標，換言之，日後仍有加息的機會。

包維爾週四承認，近期有通脹冷卻的跡象，通脹也已降至可控制的水平，但仍嫌太高，局方堅決要將通脹降回2%目標，過去幾個月的良好數據，只不過是走向目標的開始，究竟這些通脹降溫的數據將會維持多久，或者未來幾個季度的通脹情況是如何，局方也不清楚。

他雖然沒有講明利率政策的走勢，但他重申，在將通脹降回2%目標時要小心。

有分析指出，聯儲局傾向於在下次11月初的議息會議上，再次保持利率不變，但如果有更多數據證明，經濟增長仍然堅挺，將來仍有加息的機會。

包維爾也提到，近期長期債息上升如果持續下去，就可以減低再次加息的需要，週四30年期債息已升至5.11厘，十年期債息也一度觸及5厘，最新報4.99厘，是16年來新高。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*