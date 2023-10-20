【財經新聞】包維爾稱通脹仍太高 意味日後仍有加息機會

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週四在紐約一個經濟會議上指出，目前的通脹仍然太高，局方仍會致力將通脹降回2%目標，換言之，日後仍有加息的機會。

包維爾週四承認，近期有通脹冷卻的跡象，通脹也已降至可控制的水平，但仍嫌太高，局方堅決要將通脹降回2%目標，過去幾個月的良好數據，只不過是走向目標的開始，究竟這些通脹降溫的數據將會維持多久，或者未來幾個季度的通脹情況是如何，局方也不清楚。

他雖然沒有講明利率政策的走勢，但他重申，在將通脹降回2%目標時要小心。

有分析指出，聯儲局傾向於在下次11月初的議息會議上，再次保持利率不變，但如果有更多數據證明，經濟增長仍然堅挺，將來仍有加息的機會。

包維爾也提到，近期長期債息上升如果持續下去，就可以減低再次加息的需要，週四30年期債息已升至5.11厘，十年期債息也一度觸及5厘，最新報4.99厘，是16年來新高。

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