【全國新聞】美國多州週一出現日全食天文奇景

【KTSF 張麗月報導】

美國週一迎來日全食的奇景,日全食是其中一個重要天文現象,週一日全食的路徑從太平洋開始,橫越北美多個地區和歐洲部份地區,美國、墨西哥和加拿大部份地區的人,都可以觀測到日全食。

在美國,日食路徑穿越15個州,包括紐約和德州,其中一個最佳觀測地點,包括德州達拉斯市。

當月球經過太陽和地球之間,並完全遮擋日盤時,就會發生日全食,在日全食期間,可以看到太陽的外大氣層。

居住在美國、加拿大、墨西哥和其他國家,有超過6億人最少可以看到日偏食,其中4,380萬人在日全食路徑內,而且這個數字還未包括遊客。

德州Eagle Pass就是其中一個最佳觀測日全食的地點,當地一個體育館就聚集了大群人舉行觀測派對,由太空總署和國家自然科學基金會主持。

民眾一見到日全食漸漸逼近時,就大叫歡呼和拍掌。

佛蒙特州的民眾見到日食,也雀躍歡呼。

