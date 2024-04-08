【全國新聞】美國多州週一出現日全食天文奇景

April 8, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(NASA)

【KTSF 張麗月報導】

美國週一迎來日全食的奇景，日全食是其中一個重要天文現象，週一日全食的路徑從太平洋開始，橫越北美多個地區和歐洲部份地區，美國、墨西哥和加拿大部份地區的人，都可以觀測到日全食。

在美國，日食路徑穿越15個州，包括紐約和德州，其中一個最佳觀測地點，包括德州達拉斯市。

當月球經過太陽和地球之間，並完全遮擋日盤時，就會發生日全食，在日全食期間，可以看到太陽的外大氣層。

居住在美國、加拿大、墨西哥和其他國家，有超過6億人最少可以看到日偏食，其中4,380萬人在日全食路徑內，而且這個數字還未包括遊客。

德州Eagle Pass就是其中一個最佳觀測日全食的地點，當地一個體育館就聚集了大群人舉行觀測派對，由太空總署和國家自然科學基金會主持。

民眾一見到日全食漸漸逼近時，就大叫歡呼和拍掌。

佛蒙特州的民眾見到日食，也雀躍歡呼。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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