【KTSF】

意大利和法國執法部門搗破偽鈔集團,檢獲超過600萬元偽鈔,拘捕63人。

歐洲刑警週一公佈,意大利和法國警方偵破一個偽鈔集團,檢獲總額超過600萬歐羅,相當於650萬美元偽鈔。

行動中拘捕63人,除了一人在法國被捕外,其餘62人都在意大利拘捕。

當局表示,這個意大利那不勒斯偽鈔集團,製作的假鈔流入全歐洲,根據歐洲央行的分析,這些偽鈔的防偽標籤仿真度極高。

歐洲刑警表示,意大利警方去年1月展開調查,目標是取締這個活躍於法國、西班牙、德國、比利時和荷蘭的那不勒斯犯罪集團。

