【灣區新聞】灣區上空出現日偏食 吸引大批民眾到舊金山碼頭觀看（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

罕見的日全食週一在美國本土出現,而灣區在週一早上就經歷日偏食,吸引大批的民眾在舊金山(三藩市)的碼頭觀看。

日全食在美國對上次出現是2017年,若果要等到下次日全食在美國某處出現的話,將於2044年,但橫越全國,亦包括加州的日全食,最快需要等到2045年。

在週一上午10點多,大批的民眾已經聚集在舊金山位於15號碼頭的Exploratorium探索博物館,等待日偏食的出現。

在早上11時13分,已經見到月球遮蓋太陽正面34%,直視太陽會損害眼睛,大家都戴著可過濾有害光線的眼鏡觀賞日偏食。

曾小姐Jenny說:「期待呀,之前我有看過,好多年前,那時不太懂看,今次好看了,這副眼鏡用來看日食,不會傷到眼。」

舊金山業餘天文學家協會會員Liam O’Brien說:「我今天和會員一起來到這裡,我們的大多數會員實際上,在德州和阿肯色州以及美國各地來追蹤日食的軌跡,今天我帶著有太陽濾鏡的望遠鏡來到這裡。」

全國週一1萬多間的公共圖書館,都免費向市民派發用來觀看日食眼鏡,當中包括舊金山、奧克蘭(屋崙)和聖荷西。

