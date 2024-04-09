【灣區新聞】灣區上空出現日偏食 吸引大批民眾到舊金山碼頭觀看（視頻）

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【KTSF 尹晉豪報導】

罕見的日全食週一在美國本土出現，而灣區在週一早上就經歷日偏食，吸引大批的民眾在舊金山（三藩市）的碼頭觀看。

日全食在美國對上次出現是2017年，若果要等到下次日全食在美國某處出現的話，將於2044年，但橫越全國，亦包括加州的日全食，最快需要等到2045年。

在週一上午10點多，大批的民眾已經聚集在舊金山位於15號碼頭的Exploratorium探索博物館，等待日偏食的出現。

在早上11時13分，已經見到月球遮蓋太陽正面34%，直視太陽會損害眼睛，大家都戴著可過濾有害光線的眼鏡觀賞日偏食。

曾小姐Jenny說：「期待呀，之前我有看過，好多年前，那時不太懂看，今次好看了，這副眼鏡用來看日食，不會傷到眼。」

舊金山業餘天文學家協會會員Liam O’Brien說：「我今天和會員一起來到這裡，我們的大多數會員實際上，在德州和阿肯色州以及美國各地來追蹤日食的軌跡，今天我帶著有太陽濾鏡的望遠鏡來到這裡。」

全國週一1萬多間的公共圖書館，都免費向市民派發用來觀看日食眼鏡，當中包括舊金山、奧克蘭（屋崙）和聖荷西。

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