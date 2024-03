【全國新聞】中西部入春後卻迎來暴風雪 數百萬人受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

在明尼蘇達州,惡劣天氣引發多宗車禍,導致兩人死亡。風暴預報中心週一晚向德州、阿肯色州和路易斯安那州部分地區發出龍捲風警報。

現在是春天,但天氣反常,本星期全美有數百萬人正經歷冬季惡劣天氣。

Afton Alps滑雪場負責人Sean Malay說:「不久前,我們的氣溫達到了華氏70度,我們還以為滑雪季差不多結束了。」

明尼阿波利斯郊外的滑雪場,經歷過所謂不像冬季的冬季,就是在12月、1月和2月份,只錄得11.1英寸的降雪量。

Malay說:「這可能是我19年職業生涯中最具挑戰的冬季。」

現在明尼阿波利斯春季的第一星期,錄得的降雪量比整個冬季還要多。這種現象吸引了一家外州的除雪公司到來

負責人Blake Strait說:「每年這個時候我們的雪不多,所以我們決定過來,幫助這裡的一些朋友。」

明尼蘇達州巡邏隊報告,道路上發生了460多宗車禍,而在春假期間的遊客仍然希望旅程順利。

東北地區正從風暴中恢復過來,緬因州中央電力公司表示,在周六的冰暴影響了約20萬客戶的供電之後,他們在週日接到了超過770個緊急電話。

該公司將盡力為所有用戶恢復供電。

