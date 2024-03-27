【全國新聞】中西部入春後卻迎來暴風雪 數百萬人受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

在明尼蘇達州，惡劣天氣引發多宗車禍，導致兩人死亡。風暴預報中心週一晚向德州、阿肯色州和路易斯安那州部分地區發出龍捲風警報。

現在是春天，但天氣反常，本星期全美有數百萬人正經歷冬季惡劣天氣。

Afton Alps滑雪場負責人Sean Malay說：「不久前，我們的氣溫達到了華氏70度，我們還以為滑雪季差不多結束了。」

明尼阿波利斯郊外的滑雪場，經歷過所謂不像冬季的冬季，就是在12月、1月和2月份，只錄得11.1英寸的降雪量。

Malay說：「這可能是我19年職業生涯中最具挑戰的冬季。」

現在明尼阿波利斯春季的第一星期，錄得的降雪量比整個冬季還要多。這種現象吸引了一家外州的除雪公司到來

負責人Blake Strait說：「每年這個時候我們的雪不多，所以我們決定過來，幫助這裡的一些朋友。」

明尼蘇達州巡邏隊報告，道路上發生了460多宗車禍，而在春假期間的遊客仍然希望旅程順利。

東北地區正從風暴中恢復過來，緬因州中央電力公司表示，在周六的冰暴影響了約20萬客戶的供電之後，他們在週日接到了超過770個緊急電話。

該公司將盡力為所有用戶恢復供電。

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