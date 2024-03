【KTSF】

新澤西州有幸運兒買中週二晚開獎的Mega Millions頭獎彩票,贏得11.3億稅前獎金。

週二晚開出的號碼是7、11、22、29、38,金球號碼是4。

新澤西州彩券局表示,售出頭獎彩票的店舖是位於Jersey Shore的ShopRite Wines & Spirits of Neptune。

自去年12月8日以來,一直沒有人買中Mega Millions頭獎彩票,而中頭獎的機率只有3.03億分之一1。

