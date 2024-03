【KTSF】

一名沙加緬度男子,因為涉嫌在從首爾到舊金山的飛機上對一名乘客性侵,被聯邦大陪審團起訴。

根據舊金山Standard的報導,事件發生在今年1月16日一架聯合航空的飛機上,56歲的男子Rajesh Kumar Kapoor,被指涉嫌在沒有得到當事人的許可下,觸摸一名乘客的胸部和大腿。

涉案男子在3月13日被舊金山聯邦大陪審團起訴,25日首度出庭,目前釋放,等待審判,若被定罪,將面對兩年的監禁和25萬的罰款。

