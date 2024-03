【灣區新聞】有香港人組職在舊金山渡輪大樓集會 抗議香港通過23條立法（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有香港人組職週日下午在舊金山(三藩市)渡輪大樓舉行集會,抗議香港近日通過基本法23條立法。

香港23條上周六開始正式生效,基本法的第23條,主要包括禁止叛國、分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府等行為,2002年至2003年期間,當年的立法過程在香港引起巨大爭議,引發50萬人上街,最終在同年七一遊行後撤回。

在上週日中午2點,100多名市民在舊金山渡輪大樓舉行集會,他們手持寫有反對23條的標語,和光復香港、時代革命的旗幟,並不斷高叫口號。

「打倒共產黨!打倒港共政權!打倒習近平!打倒共產黨!自由民主萬歲!」

示威的民眾其後派傳單和組成人鏈活動,參加抗議活動的人士表示,相比起2003年時,香港政府今次只用了一個月的時間來公眾諮詢,其後23條在立法會一致通過,可見香港已經不能自由表達不同的意見。

有份舉辦集會的美國香港人會館表示,目的是響應世界其他地方的集會,他指本次反對23條的集會,在全球至少6個國家地區,21個城市都有舉辦。

美國香港人會館新聞秘書李世隆說:「你看國安法後,已經拘捕了200多人,現時這個23條將自由的空間縮到越來越窄,根本不知紅線在哪,框架越來越窄,窄到香港人出不了聲,所以我們在海外,在美的香港人,希望可以發聲,為不能發聲的港人做小小事情。」

李世隆續道:「我們出來是告訴港人聽,他們並不孤單,舉例說,有100人來,全世界20多城市,那麼短的時間,短短幾天,全世界20多城市,100人,2000多人,很多人沒有蒙面,那個勇敢,證明我們不會害怕。」

他又指,雖然日後不會再有百多萬人的遊行,但相信港人會在不同的崗位繼續抗爭。

而來美超過三十多年的前香港資深新聞工作者蔡文耀就指,23條的立法已經拖延20多年,這立法是香港自身的責任,但以往被反對派和外派勢力的支持,成為阻力。

蔡文耀說:「由2014年到2019年發生,所謂佔中和黑暴(反送中)事件後,香港整個社會不容許亂下去,其實香港一直是全世界最自由的地方,亦是最開放的地方,但好多人利用這種方便,從事他們在香港想做的事,23條是一個保護國家的條文,任何國家都有的,哪個國家沒有國家安全法?」

他表示,沒有意圖犯事的人,絕對不用擔心。

在23條立法公眾諮詢期間,香港記者協會收集會員與新聞業內人士有關23條立法的意見,受訪者均認為,立法將對香港新聞自由造成負面影響,亦有會員擔心香港新聞自由越收越緊,憂慮日後香港政府可能以國家安全為由打壓異己。

