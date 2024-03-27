【灣區新聞】有香港人組職在舊金山渡輪大樓集會 抗議香港通過23條立法（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有香港人組職週日下午在舊金山（三藩市）渡輪大樓舉行集會，抗議香港近日通過基本法23條立法。

香港23條上周六開始正式生效，基本法的第23條，主要包括禁止叛國、分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府等行為，2002年至2003年期間，當年的立法過程在香港引起巨大爭議，引發50萬人上街，最終在同年七一遊行後撤回。

在上週日中午2點，100多名市民在舊金山渡輪大樓舉行集會，他們手持寫有反對23條的標語，和光復香港、時代革命的旗幟，並不斷高叫口號。

「打倒共產黨！打倒港共政權！打倒習近平！打倒共產黨！自由民主萬歲！」

示威的民眾其後派傳單和組成人鏈活動，參加抗議活動的人士表示，相比起2003年時，香港政府今次只用了一個月的時間來公眾諮詢，其後23條在立法會一致通過，可見香港已經不能自由表達不同的意見。

有份舉辦集會的美國香港人會館表示，目的是響應世界其他地方的集會，他指本次反對23條的集會，在全球至少6個國家地區，21個城市都有舉辦。

美國香港人會館新聞秘書李世隆說：「你看國安法後，已經拘捕了200多人，現時這個23條將自由的空間縮到越來越窄，根本不知紅線在哪，框架越來越窄，窄到香港人出不了聲，所以我們在海外，在美的香港人，希望可以發聲，為不能發聲的港人做小小事情。」

李世隆續道：「我們出來是告訴港人聽，他們並不孤單，舉例說，有100人來，全世界20多城市，那麼短的時間，短短幾天，全世界20多城市，100人，2000多人，很多人沒有蒙面，那個勇敢，證明我們不會害怕。」

他又指，雖然日後不會再有百多萬人的遊行，但相信港人會在不同的崗位繼續抗爭。

而來美超過三十多年的前香港資深新聞工作者蔡文耀就指，23條的立法已經拖延20多年，這立法是香港自身的責任，但以往被反對派和外派勢力的支持，成為阻力。

蔡文耀說：「由2014年到2019年發生，所謂佔中和黑暴（反送中）事件後，香港整個社會不容許亂下去，其實香港一直是全世界最自由的地方，亦是最開放的地方，但好多人利用這種方便，從事他們在香港想做的事，23條是一個保護國家的條文，任何國家都有的，哪個國家沒有國家安全法？」

他表示，沒有意圖犯事的人，絕對不用擔心。

在23條立法公眾諮詢期間，香港記者協會收集會員與新聞業內人士有關23條立法的意見，受訪者均認為，立法將對香港新聞自由造成負面影響，亦有會員擔心香港新聞自由越收越緊，憂慮日後香港政府可能以國家安全為由打壓異己。

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