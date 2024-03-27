【全國新聞】小羅拔甘迺迪挑選華裔矽谷企業家Nicole Shanahan為競選總統拍檔（視頻）

March 27, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

以獨立參選人身份角逐今年總統大選的小羅拔甘迺迪，週二在東灣奧克蘭（屋崙）宣布挑選了華裔矽谷律師兼企業家Nicole Shanahan為競選拍檔。

70歲的小羅拔甘迺迪來自顯赫的家族，他父親是已故聯邦參議員羅拔甘迺迪，他也是已故前總統約翰甘迺迪的侄子，他原本有意與現任總統拜登競逐今年民主黨總統大選候選人提名，但後來放棄以民主黨參選人提名，改為以獨立參選人身份角逐大選。

他週二在奧克蘭宣布挑選了華裔矽谷律師兼企業家Shanahan為競選拍檔。

38歲的Nicole Shanahan，公眾可能對她有些陌生，但她在科技界就享負盛名，她是Google創辦人之一的Sergey Brin的前妻，她在去年已經支持當時在民主黨初選中造勢的小羅拔甘迺迪，但她本身是政治素人。

在奧克蘭出生長大的Shanahan接受《人物雜誌》訪問時，透露她來自艱苦的童年，她爸爸患有躁狂抑鬱和精神分裂症，媽媽是中國移民，當時她的家人靠領取社會福利金過活，她說年幼時經常生活在悲傷和恐懼中，有時也面對暴力。

Shanahan說：「所以這兩點是我今天的政治訴求，就是追求和平以及幫助貧困的人

Shanahan一直以來都捐助民主黨的陣營，也曾在2020年大選時捐錢給拜登競選陣營，她現時是Bia-Echo基金會的創辦人兼總裁，這個組織聚焦於生育平等、刑事司法改革以及鼓吹健康的地球，由於她的女兒患上自閉症，所以也致力尋找治療自閉症的療法。

甘迺迪陣營希望Shanahan的年輕以及在科技界的反建制理念，可以擴大群眾的支持。

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