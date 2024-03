【灣區新聞】舊金山Portola區雙屍命案 法醫公佈兩名死者身份（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

星期天在舊金山Portola區的雙屍命案,法醫辦公室週二公佈兩名死者的身份。

警方表示,在星期天晚上8點45分前接報,Portola區San Bruno Avenue和Girard街之間的Dwight街一所房子發生槍擊事件,警察到場之後,發現有兩個成年人中槍,警員試圖搶救,但在急救人員到場之後,宣告兩人傷重不治。

法醫辦公室公佈兩名死者是48歲的Florinda Picazo,和49歲的Oscar Picazo,根據舊金山Standard取得的警方消息,兩名死者是由他們的家屬發現,消息指,這可能是一宗謀殺後自殺的案件。

本台記者週二到訪現場時,有不願意上鏡的鄰居透露,兩名死者生前在這地方住了約20年,經常幫助鄰居,男性死者是從事清潔工作,女性死者則在911緊急服務中心工作。

有鄰居透露,這個家庭還有三個孩子,已經長大搬走,警方仍在調查命案細節。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。