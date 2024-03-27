【灣區新聞】舊金山Portola區雙屍命案 法醫公佈兩名死者身份（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

星期天在舊金山Portola區的雙屍命案，法醫辦公室週二公佈兩名死者的身份。

警方表示，在星期天晚上8點45分前接報，Portola區San Bruno Avenue和Girard街之間的Dwight街一所房子發生槍擊事件，警察到場之後，發現有兩個成年人中槍，警員試圖搶救，但在急救人員到場之後，宣告兩人傷重不治。

法醫辦公室公佈兩名死者是48歲的Florinda Picazo，和49歲的Oscar Picazo，根據舊金山Standard取得的警方消息，兩名死者是由他們的家屬發現，消息指，這可能是一宗謀殺後自殺的案件。

本台記者週二到訪現場時，有不願意上鏡的鄰居透露，兩名死者生前在這地方住了約20年，經常幫助鄰居，男性死者是從事清潔工作，女性死者則在911緊急服務中心工作。

有鄰居透露，這個家庭還有三個孩子，已經長大搬走，警方仍在調查命案細節。

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