【加州新聞】聯邦數據顯示加州和灣區的仇恨犯罪呈上升趨勢（視頻）

根據州和聯邦統計數據,加州和灣區的仇恨犯罪呈上升趨勢,但官員表示,他們擔心實際數字可能更高,因為許多受害者沒有舉報。

1月底,聯邦司法部在舊金山舉行反仇恨高峰會,當時匯集地方、州、聯邦機構以及非政府組織,共同探討加州仇恨犯罪問題。

根據2022年統計,加州仇恨犯罪增加了20%,但執法人員認為真實數字可能比這個還多。

加州民權部外事主任副主任Becky Monroe說:「有幾個原因,一是當我們在社區工作時,我們聽到一些沒有被報告的仇恨行為,我們知道原因有很多,有時人們會覺得舉報不安全,人們有時不知道是否要檢舉,他們可能認為這是仇恨行為,但執法部門可能不這麼認為。」

北加州地區情報中心主任Mike Sena說:「但問題是經常沒有人舉報,他們可能在社群媒體分享消息,但不告訴執法部門,我們的目標是讓社區盡可能向我們的非政府合作夥伴,以及能夠實際進行調查的執法合作夥伴報告這些資訊,過去幾年我們已經看到仇恨犯罪活動增加,但我們只看到了其中的一小部分。」

執法人員坦承,這是出於老百姓對他們的不信任。

Monroe說:「重要的是我們注意到,社區組織是人們會去的地方,因為取得他們的信任,身為政府我們確實需要做更多的事情,來贏得這種信任,這是為什麼我們建立『加州反對仇恨』熱線,很大部分原因是認識到,我們必須公正對待這些組織的工作,很多時候我們服務這些組織,他們是一座重要的橋樑,他們是人們去的地方。」

此外,有些人在遭受仇恨犯罪後不願意報警,部分原因是,並非所有機構都以相同的方式記錄和起訴仇恨犯罪,這是活動組織者要傳達的訊息之一,就是希望這些機構能夠合作。

Stop AAPI Hate(停止歧視亞太裔)和NAACP(美國全國有色人種協進會)等團體,也出席了高峰會,還有一條針對仇恨犯罪受害者的新熱線833-866-4283,舉報仇恨事件並尋求援助。

