【加州新聞】聯邦數據顯示加州和灣區的仇恨犯罪呈上升趨勢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據州和聯邦統計數據，加州和灣區的仇恨犯罪呈上升趨勢，但官員表示，他們擔心實際數字可能更高，因為許多受害者沒有舉報。

1月底，聯邦司法部在舊金山舉行反仇恨高峰會，當時匯集地方、州、聯邦機構以及非政府組織，共同探討加州仇恨犯罪問題。

根據2022年統計，加州仇恨犯罪增加了20%，但執法人員認為真實數字可能比這個還多。

加州民權部外事主任副主任Becky Monroe說：「有幾個原因，一是當我們在社區工作時，我們聽到一些沒有被報告的仇恨行為，我們知道原因有很多，有時人們會覺得舉報不安全，人們有時不知道是否要檢舉，他們可能認為這是仇恨行為，但執法部門可能不這麼認為。」

北加州地區情報中心主任Mike Sena說：「但問題是經常沒有人舉報，他們可能在社群媒體分享消息，但不告訴執法部門，我們的目標是讓社區盡可能向我們的非政府合作夥伴，以及能夠實際進行調查的執法合作夥伴報告這些資訊，過去幾年我們已經看到仇恨犯罪活動增加，但我們只看到了其中的一小部分。」

執法人員坦承，這是出於老百姓對他們的不信任。

Monroe說：「重要的是我們注意到，社區組織是人們會去的地方，因為取得他們的信任，身為政府我們確實需要做更多的事情，來贏得這種信任，這是為什麼我們建立『加州反對仇恨』熱線，很大部分原因是認識到，我們必須公正對待這些組織的工作，很多時候我們服務這些組織，他們是一座重要的橋樑，他們是人們去的地方。」

此外，有些人在遭受仇恨犯罪後不願意報警，部分原因是，並非所有機構都以相同的方式記錄和起訴仇恨犯罪，這是活動組織者要傳達的訊息之一，就是希望這些機構能夠合作。

Stop AAPI Hate（停止歧視亞太裔）和NAACP（美國全國有色人種協進會）等團體，也出席了高峰會，還有一條針對仇恨犯罪受害者的新熱線833-866-4283，舉報仇恨事件並尋求援助。

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