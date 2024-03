【灣區新聞】涉嫌在舊金山割穿逾20輛汽車 男子被控22宗刑事毀壞控罪

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一名男子,上星期在列治文區割穿超過20架車輛的車胎,被地檢處起訴22宗刑事毀壞,他否認所有控罪。

22歲舊金山居民Osiel Torres,涉嫌上星期二晚在列治文區12 Avenue夾Anza街割穿超過20架車輛的車胎,之後當晚很快被警員在案發現場一帶拘捕。

地檢官謝安宜公布,以22宗刑事毀壞罪名起訴Torres,他在上星期五提堂,並否認所有控罪。

法庭將會在4月5號進行初步聆訊,為保障公共安全及確保被告出庭,地檢處向法官申請即時還押被告,獲法官接納。

法官亦頒下禁制令禁止Torres在Anza街、10 Avenue、Balboa街及Funston Avenue一帶出現。

地檢官謝安宜表示,感激警方迅速作出拘捕,強調這種明目張膽的刑事毀壞必須有人負上刑責。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。