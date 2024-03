【全國新聞】巴爾的摩大橋遭貨船撞塌 貨櫃船及時求救避免嚴重傷亡

【有線新聞】

美國馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨櫃船撞至倒塌,當局指失蹤的6名維修工人不排除已經遇難,決定暫停搜救,總統拜登稱聯邦政府會承擔重建大橋費用。

巴爾的摩大橋被貨櫃船達利號撞擊後,部分橋身倒塌,當局指多名在橋上維修坑洞的工人墮河,海岸防衛隊經過18小時搜救決定暫停,推斷失蹤工人已經遇難。

美國海岸防衛隊指揮官吉爾里斯說:「基於我們已經長時間搜索和投入搜救的規模,加上根據目前的水溫,相信找到生還者機會渺茫。」

警方指入夜後搜救難度增加,預料救援人員周三早上會繼續行動,尋找遇難工人遺體,達利號上22名船員全部安全。

懸掛新加坡旗的達利號原定前往斯里蘭卡,國家運輸安全委員會亦已成立小組調查事故原因,包括出事貨船的營運商、安全紀錄、大橋的結構等,預料團隊周三會上船蒐證。

達利號2016年在比利時安特衛普亦曾經碰撞碼頭,去年6月在智利檢查時發現推動力和輔助機械有問題。

馬里蘭州州長摩爾指,達利號失去動力後已發出求救訊號,當局接獲通報,成功在達利號撞橋前兩分鐘內及時阻截車輛駛上大橋,形容反應迅速的船員是英雄。

總統拜登稱會盡快到現場視察,聯邦政府會全數支付重建費用:「我提出由聯邦政府全數出資重建大橋,希望國會同意,雖然需要一些時間,我們會一直與巴爾的摩人民同行,直至港口重新開放和大橋重建完畢。」

有記者質疑若證實是船公司的責任,是否應該由其承擔重建費用,拜登強調不會等到有調查結果才展開重建工作。

