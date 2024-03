【國際新聞】莫斯科音樂廳槍擊案最少137死 伊斯蘭國承認施襲

【有線新聞】

俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲增加至最少137人死亡,總統普京宣布週日全國哀悼一天,他說涉案11人已被拘留施襲者試圖逃往烏克蘭,烏方否認涉案,極端組織伊斯蘭國承認施襲。

遇襲音樂廳的火勢已救熄並燒剩支架,數百名工作人員清理倒塌的建築結構。當局指襲擊經過事先精密策劃,槍手使用易燃液體在音樂廳縱火,大部分死者都是中槍或吸入濃煙後身亡,包括兒童。

普京表示,事件是野蠻的恐怖襲擊疑犯已被拘留,包括4名施襲者和7名同謀,會懲罰所有要負責的人,不會讓敵人分化國家,全國已加強保安措施。

伊斯蘭國發布相信是4名施襲者的相片,俄羅斯聯邦安全局表示,施襲者在烏克蘭有聯絡人案發後試圖駕車逃往當地,據報他們駛往莫斯科西南340公里的布良斯克州時被警方截查,經歷追逐後4人先後落網,在身上搜出槍械及中亞國家塔吉克的護照。

「今日俄羅斯」電視台的總編輯西蒙尼揚上載片段,指是疑犯被扣押和審問的情況,其中一人承認施襲並收取50萬盧布報酬,折合約4萬港元,另一人則透過塔吉克語翻譯供稱原本只是到莫斯科打工,任職的士司機,後來失業,近日搬到汽車旅館居住,但片段中未有提及參與恐襲的詳情。

西蒙尼揚質疑並非美國等輿論所指涉及伊斯蘭國,暗指可能是西方情報機構精心協調策劃。

有俄羅斯議員表示,如果證實烏克蘭涉案,俄羅斯需在戰場上給予明確回應。烏克蘭稱指控荒謬,稱這是俄方散播的謊言,強調不會訴諸恐怖手段,只會在戰場與俄羅斯決勝負。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。