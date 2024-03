【KTSF】

前總統特朗普牽涉的2020年1月6日國會騷亂案,他的律師團隊週三呼籲,暫停至少5宗針對他的民事訴訟。

根據法庭文件,特朗普的法律團隊表示,如果民事訴訟繼續進行,可能會影響特朗普的刑事案件審判。

他們還呼籲法官,等到聯邦最高法院就特朗普的刑事案的總統豁免權訴訟做出決定後才審理。

聯邦最高法院將審理特朗普是否可以完全免受刑事指控,這宗案件起訴特朗普的人,包括一些國會民主黨議員和警察,他們將在下週回應特朗普的要求。

而法官要在下個月等所有相關簡報提交後,才會決定五宗民事訴訟是暫停還是繼續審理。

