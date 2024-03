【全國新聞】涉嫌干預2020年喬州大選案 法官允許特朗普就地檢官留任提上訴

【KTSF 朱慧琪報導】

有關前總統特朗普涉嫌干預2020年喬治亞州Fulton縣大選案,法官週三允許特朗普等被告,就Fulton該縣地檢官Fani Willis繼續參與案件提出上訴。

上週本案主審法官Scott McAfee裁定,讓這宗案件的檢察官Fani Willis留任,而與Fani Willis有婚外情的特別檢察官Nathan Wade,就決定退出本案。

特朗普和其他被告仍然感到不滿,認為兩人都應該撤出本案的檢控,週三法官批准了他們對此提出上訴。

特朗普在本案中的辯護律師表示,他們對Fani Willis會被取消資格,以及案件被完全駁回感到樂觀。

被告一方指控檢察官Fani Willis,以時薪計算方式高薪聘請Nathan Wade,出任本案的特別檢控官,有心拖延審訊,以便圖利,被告一方更爆出兩人有婚外情。

不過兩人否認有金錢利益衝突,也沒有影響對案件的檢控,法官認同他們的講法,但指出兩人的關係,會令外界對本案產生誤會,因此下令他們二選一留任。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。