【全國新聞】涉嫌干預2020年喬州大選案 法官允許特朗普就地檢官留任提上訴

March 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
Fani Willis (Atlanta News First / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

有關前總統特朗普涉嫌干預2020年喬治亞州Fulton縣大選案，法官週三允許特朗普等被告，就Fulton該縣地檢官Fani Willis繼續參與案件提出上訴。

上週本案主審法官Scott McAfee裁定，讓這宗案件的檢察官Fani Willis留任，而與Fani Willis有婚外情的特別檢察官Nathan Wade，就決定退出本案。

特朗普和其他被告仍然感到不滿，認為兩人都應該撤出本案的檢控，週三法官批准了他們對此提出上訴。

特朗普在本案中的辯護律師表示，他們對Fani Willis會被取消資格，以及案件被完全駁回感到樂觀。

被告一方指控檢察官Fani Willis，以時薪計算方式高薪聘請Nathan Wade，出任本案的特別檢控官，有心拖延審訊，以便圖利，被告一方更爆出兩人有婚外情。

不過兩人否認有金錢利益衝突，也沒有影響對案件的檢控，法官認同他們的講法，但指出兩人的關係，會令外界對本案產生誤會，因此下令他們二選一留任。

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