【全國新聞】全國房地產商協會同意取消6%佣金潛規則 房地產買賣成本會否下降

【KTSF 朱慧琪報導】

全國房地產商協會(NAR)和提出集體訴訟,控告該協會違反反壟斷法的一方,日前達成和解協議,包括同意取消佣金6%的規則,這項和解協議,仍然需要法院批准,如果一切順利,新規定將在7月生效,這是否意味著房地產買賣雙方的成本可能會降低?

房地產市場可能會發生重大的變化,目前通常是房屋的賣家,向代表賣方的經紀和買家的經紀支付6%的標準佣金,不過日前一宗訴訟和解案,導致情況可能會改變。

教授兼房地產開發項目主任Patrice Derrington說:「大家今後將更仔細審查所有費用。」

上星期,全國房地產經紀人協會(NAR)同意就有關訴訟達成和解,訴訟指房地產經紀佣金過高,和缺乏透明度,當中成為爭議焦點的6%佣金,長久以來都不是一個既定規則,而是一個行業的標準,一些經紀表示,那些錢並不是全部歸他們所有。

電視節目《嫁給房地產》的主持人 Egypt Sherrod說:「那些物業需要行銷,需要放電子廣告、行銷、照片、需要航拍和無人機影片,誰為此付費?目前是經紀為此付費。」

和解方案仍需待法官批准,但根據市場分析機構TD Cowen Insights估計,這個改變將導致房地產佣金下降4分之1至一半,還將大部份成本從賣家轉嫁到買家身上。

例子是,根據NAR的最新數據,1月份獨立屋價格中位數為383,500美元,按照目前的情況,賣方需要支付超過2.3萬元的經紀佣金。

現時房屋賣家會將這些佣金轉嫁到房屋標價上,但一些房地產專家表示,這項和解協議可能會令佣金大幅降低,甚至可能會推動劃一收費,這就意味著房屋平均售價將會下降。

