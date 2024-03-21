【全國新聞】全國房地產商協會同意取消6%佣金潛規則 房地產買賣成本會否下降

【KTSF 朱慧琪報導】

全國房地產商協會（NAR）和提出集體訴訟，控告該協會違反反壟斷法的一方，日前達成和解協議，包括同意取消佣金6%的規則，這項和解協議，仍然需要法院批准，如果一切順利，新規定將在7月生效，這是否意味著房地產買賣雙方的成本可能會降低？

房地產市場可能會發生重大的變化，目前通常是房屋的賣家，向代表賣方的經紀和買家的經紀支付6%的標準佣金，不過日前一宗訴訟和解案，導致情況可能會改變。

教授兼房地產開發項目主任Patrice Derrington說：「大家今後將更仔細審查所有費用。」

上星期，全國房地產經紀人協會（NAR）同意就有關訴訟達成和解，訴訟指房地產經紀佣金過高，和缺乏透明度，當中成為爭議焦點的6%佣金，長久以來都不是一個既定規則，而是一個行業的標準，一些經紀表示，那些錢並不是全部歸他們所有。

電視節目《嫁給房地產》的主持人 Egypt Sherrod說：「那些物業需要行銷，需要放電子廣告、行銷、照片、需要航拍和無人機影片，誰為此付費？目前是經紀為此付費。」

和解方案仍需待法官批准，但根據市場分析機構TD Cowen Insights估計，這個改變將導致房地產佣金下降4分之1至一半，還將大部份成本從賣家轉嫁到買家身上。

例子是，根據NAR的最新數據，1月份獨立屋價格中位數為383,500美元，按照目前的情況，賣方需要支付超過2.3萬元的經紀佣金。

現時房屋賣家會將這些佣金轉嫁到房屋標價上，但一些房地產專家表示，這項和解協議可能會令佣金大幅降低，甚至可能會推動劃一收費，這就意味著房屋平均售價將會下降。

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