【全國新聞】愛達荷州多名獄警在醫院遭伏擊 有囚犯成功逃脫

【KTSF 張擎鳳報導】

愛達荷州幾名獄警在一間醫院遭到伏擊,當時他們正在押解一個剛接受完治療的囚犯,有人攻擊警員以協助該名囚犯逃走。

週三凌晨2點左右,愛達荷州的獄警正準備將接受完治療的31歲囚犯Skylar Meade,從Boise市的Saint Alphonsus醫院,轉移回州內的高度設防監獄。

這個時候有人向獄警開槍,導致兩名獄警受傷,另外一名獄警被另一名到場支援的警員誤傷,隨後涉案者和囚犯Meade駕駛一輛灰色Honda Civic4門房車逃離現場。

Boise警察局長Ron Winegar/說:「此時他們可能在任何地方,我們並無線索可縮小其下落範圍。」

警方仍在尋找這兩人,不會放過任何線索,警方也表示,三名受傷的獄警都沒有生命危險。

