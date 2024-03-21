【全國新聞】愛達荷州多名獄警在醫院遭伏擊 有囚犯成功逃脫

March 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

愛達荷州幾名獄警在一間醫院遭到伏擊，當時他們正在押解一個剛接受完治療的囚犯，有人攻擊警員以協助該名囚犯逃走。

週三凌晨2點左右，愛達荷州的獄警正準備將接受完治療的31歲囚犯Skylar Meade，從Boise市的Saint Alphonsus醫院，轉移回州內的高度設防監獄。

這個時候有人向獄警開槍，導致兩名獄警受傷，另外一名獄警被另一名到場支援的警員誤傷，隨後涉案者和囚犯Meade駕駛一輛灰色Honda Civic4門房車逃離現場。

Boise警察局長Ron Winegar/說：「此時他們可能在任何地方，我們並無線索可縮小其下落範圍。」

警方仍在尋找這兩人，不會放過任何線索，警方也表示，三名受傷的獄警都沒有生命危險。

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