【國際新聞】俄羅斯大選普京成功連任 證納瓦爾尼死前可換囚獲釋

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俄羅斯大選結束，總統普京一如預期在無實際競爭對手之下以近九成的得票率連任，他感謝人民支持，又首次證實早已答應與西方交換囚犯的名單，包括在獄中死亡的反對派領袖納瓦爾尼。

一如預期連任的普京在莫斯科競選總部演說，感謝所有投票的俄羅斯人民，認為權力由人民賦予，令他更有動力使俄羅斯變得更強大。

今次大選首次引入網上投票，俄控烏克蘭地區亦被劃為選區，投票率約七成四，比上屆六成七高，而普京得票率近九成，在無具威脅的對手下以壓倒性姿態獲勝，成功連任執政多六年，展開他的第五個總統任期，其餘三名候選人分別得票只有約3%至4%。

為期三日的投票國內外都有大批民眾，包括已故反對派領袖納瓦爾尼的遺孀到票站或使館等表態抗議，普京直言這些抗議行動毫無意義，重申任何破壞行為必將受到懲罰。

普京首次公開提到納瓦爾尼，證實他在獄中猝死前數天已答應與西方交換囚犯，唯一條件是他永遠不返回俄羅斯。

普京說：「有人提議釋放納瓦爾尼，與西方在囚的人交換，無論你相信與否，那人連話都未說完，我就說我同意了，但不幸之後發生這件事。」

至於在烏克蘭的特別軍事行動，普京認為是國家目前的首要任務，指西方若派兵至當地，或會引發第三次世界大戰，但相信沒有人希望這情況發生。他說即使只是派人協助訓練，烏克蘭士兵使用西方武器等工作，這些人員已經等同烏克蘭的僱傭兵。」

普京又指俄羅斯與中國關係穩定、互補不足，未來數年會在經濟和外交領域保持合作。他重申台灣是中國一部分，指任何國家試圖以台海問題製造挑釁和實施制裁將注定失敗。

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