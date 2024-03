【國際新聞】俄羅斯大選普京成功連任 證納瓦爾尼死前可換囚獲釋

【有線新聞】

俄羅斯大選結束,總統普京一如預期在無實際競爭對手之下以近九成的得票率連任,他感謝人民支持,又首次證實早已答應與西方交換囚犯的名單,包括在獄中死亡的反對派領袖納瓦爾尼。

一如預期連任的普京在莫斯科競選總部演說,感謝所有投票的俄羅斯人民,認為權力由人民賦予,令他更有動力使俄羅斯變得更強大。

今次大選首次引入網上投票,俄控烏克蘭地區亦被劃為選區,投票率約七成四,比上屆六成七高,而普京得票率近九成,在無具威脅的對手下以壓倒性姿態獲勝,成功連任執政多六年,展開他的第五個總統任期,其餘三名候選人分別得票只有約3%至4%。

為期三日的投票國內外都有大批民眾,包括已故反對派領袖納瓦爾尼的遺孀到票站或使館等表態抗議,普京直言這些抗議行動毫無意義,重申任何破壞行為必將受到懲罰。

普京首次公開提到納瓦爾尼,證實他在獄中猝死前數天已答應與西方交換囚犯,唯一條件是他永遠不返回俄羅斯。

普京說:「有人提議釋放納瓦爾尼,與西方在囚的人交換,無論你相信與否,那人連話都未說完,我就說我同意了,但不幸之後發生這件事。」

至於在烏克蘭的特別軍事行動,普京認為是國家目前的首要任務,指西方若派兵至當地,或會引發第三次世界大戰,但相信沒有人希望這情況發生。他說即使只是派人協助訓練,烏克蘭士兵使用西方武器等工作,這些人員已經等同烏克蘭的僱傭兵。」

普京又指俄羅斯與中國關係穩定、互補不足,未來數年會在經濟和外交領域保持合作。他重申台灣是中國一部分,指任何國家試圖以台海問題製造挑釁和實施制裁將注定失敗。

