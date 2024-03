【KTSF】

奧克蘭市府已在Lake Merritt湖邊放置告示警告民眾,不要接觸最近呈現紅色的湖水。

Lake Merritt這幾天湖水泛紅,當局表示,情況已經有所好轉,不過為了安全起見,還是呼籲民眾不要接觸湖水,也會繼續檢測。

雖然初期結果顯示,有微量有害的藻類,不過程度比之前幾個夏天觀察到的還要輕微,前幾年的有害藻類,曾經導致湖裏及海灣的魚類死亡。

