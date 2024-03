【KTSF】

眾議院能源和商務委員會週四正審理一項法案,該法案假如通過,可能會禁止民眾在國內所有電子器材上使用社交媒體平台TikTok。

如果該法案獲得通過,TikTok的母公司字節跳動將有165天的時間,來放售社交媒體平台TikTok。

如果字節跳動不這樣做,該法案將把在國內的應用程式商店下載TikTok列為非法。

美國官員一再表示,中國的情報法,使北京有可能從字節跳動公司收集用戶的個人資訊和數據,政府已禁止在官方擁有的電子設備上使用TikTok。

但美國公民自由聯盟表示,該法案將窒礙美國人的言論自由。

