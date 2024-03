【全國新聞】週二16州初選 各州採不同模式選總統候選人

【KTSF 張擎鳳報導】

週二16州初選,加州共和黨採取所謂的封閉模式,即是不向黨外選民開放投票,而民主黨及其他黨派就容許黨外選民參與,至於其他州份有如何?

週二總統初選,對於是否容許黨外選民參與,各州的規矩不盡相同。

一般分為開放式、半開放式以及封閉式,當中主要涉及共和黨。

阿拉巴馬、阿肯色、明尼蘇達、德州、維珍尼亞,以及佛蒙特等州的共和黨總統初選向黨外開放。

局部開放式是指容許部份黨外選民參與,科羅拉多、緬因、麻省、北卡羅萊納,以及田納西等州份就採用局部開放模式。

封閉式就是不准黨外選民參與,加州、阿拉斯加、奧克拉荷馬、猶他等州的共和黨採取封閉模式,但民主黨及其他黨派就向黨外選民開放,無黨派選民可以事前向選務處申請或在投票站領取專屬某黨的選票。

至於黨代表票的分配,在加州,獲得過半數多數票的參選人,可以取得所屬黨派在加州的所有黨代表票。

其餘的州份,多數是按參選人的得票率比例而分配黨代表票,但也有一些州,將黨代表票全得的門檻設定門檻,比如田納西州的門檻是三分二得票率,明尼蘇達州的門檻就是八成。

週二的總統初選涉及3分之1、超過800張黨代表票分配,在加上之前的幾場初選,總共的分配比例已經達到47%,因此週二選民的投票結果,將決定本黨參選人是否能出線。

在民主黨方面,民主黨今年黨代表總人數大約有4672,當中有3933個是普通黨代表,739個是超級黨代表,參選人在黨代表大會第一輪投票中,只要取得1968票,就可以獲得提名,否則就要舉行第二輪投票,這個時候超級黨代表就可以自由投給自己心目中的人選,直到某位參選人獲得過半數票。

一般認為今年競逐連任的拜登,將會在第一輪投票中篤定出線。

共和黨方面就要看特朗普與Nikki Haley各自的表現,特朗普被視為大熱門人選,共和黨的黨代表票一共有2429張,參選人只要取得1215張,就能獲得共和黨提名競選總統。

