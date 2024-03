【國際新聞】菲律賓指巡邏船遭中方海警船危險攔截致碰撞

【有線新聞】

菲律賓指巡邏船和補給船在南海仁愛礁附近,遭中國海警危險攔截及水炮攻擊,導致碰撞,4名菲方人員受輕傷,菲律賓外交部向中方抗議。中方則指責任全在菲方,提出嚴正交涉。

菲律賓海岸防衛隊發放片段,拍攝到其中一艘巡邏船,向仁愛礁擱淺軍艦例行補給期間,中方海警船越駛越接近,船頭位置擦撞。菲方稱巡邏船船身輕微損毀,船員即時拉開兩艘船的距離,兩名中方人員一直攝錄過程。

之後兩艘中方海警船,從左右兩旁向菲方的民用補給船,發射水炮阻攔前進。補給船玻璃破碎,多名船員受輕傷,要由巡邏船護送回航。

菲律賓批評中國海警的危險攔截,危害船員性命安全,質疑中方持續採取不負責的非法行為,是否有誠意和平對話緩解緊張。

中國海警局反駁指,菲律賓海警艇無視多次警告,以不專業和危險方式故意衝撞,蓄意碰瓷滋事,強調會嚴陣以待,隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑。

外交部批評菲方再次違反承諾,嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益,敦促菲方停止侵權挑釁,已就事件提出嚴正交涉、強烈抗議。

菲律賓總統小馬可斯前一天,在澳洲演說時強調,菲律賓在南海擁有明確權益,受國際法保障,若主權被中方無視,會抗衡對方。

