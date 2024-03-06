【國際新聞】菲律賓指巡邏船遭中方海警船危險攔截致碰撞

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菲律賓指巡邏船和補給船在南海仁愛礁附近，遭中國海警危險攔截及水炮攻擊，導致碰撞，4名菲方人員受輕傷，菲律賓外交部向中方抗議。中方則指責任全在菲方，提出嚴正交涉。

菲律賓海岸防衛隊發放片段，拍攝到其中一艘巡邏船，向仁愛礁擱淺軍艦例行補給期間，中方海警船越駛越接近，船頭位置擦撞。菲方稱巡邏船船身輕微損毀，船員即時拉開兩艘船的距離，兩名中方人員一直攝錄過程。

之後兩艘中方海警船，從左右兩旁向菲方的民用補給船，發射水炮阻攔前進。補給船玻璃破碎，多名船員受輕傷，要由巡邏船護送回航。

菲律賓批評中國海警的危險攔截，危害船員性命安全，質疑中方持續採取不負責的非法行為，是否有誠意和平對話緩解緊張。

中國海警局反駁指，菲律賓海警艇無視多次警告，以不專業和危險方式故意衝撞，蓄意碰瓷滋事，強調會嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑。

外交部批評菲方再次違反承諾，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益，敦促菲方停止侵權挑釁，已就事件提出嚴正交涉、強烈抗議。

菲律賓總統小馬可斯前一天，在澳洲演說時強調，菲律賓在南海擁有明確權益，受國際法保障，若主權被中方無視，會抗衡對方。

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