【KTSF 張擎鳳報導】

JetBlue航空取消收購Spirit航空的交易。

聯邦法官以反壟斷為由,裁定阻止交易進行之後,JetBlue航空公司就宣布取消收購Spirit航空。

入稟阻止這宗併購案的聯邦司法部指出,如果Spirit航空公司不再是獨立的航空公司,機票價格可能會上漲。

兩家航空公司已就法官阻止交易的裁決提出上訴,但兩間公司都在週一發表聲明,稱他們無法克服完成合併的法律障礙。

作為終止交易決定的一部分,JetBlue同意向Spirit航空支付6,900萬元。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。