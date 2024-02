【國際新聞】納瓦爾尼團隊發言人指遺體已移交其母

【有線新聞】

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中離世逾一周後,遺體交還其母柳德米拉,未確定喪禮安排。

納瓦爾尼的母親柳德米拉在兒子死後第9天,終於領回他的遺體。納瓦爾尼團隊發言人在社交網頁發布消息,感謝各界協助他們爭取俄羅斯當局交還納瓦爾尼的遺體,但未確定喪禮安排,不清楚當局會否干預家屬的意願。

柳德米拉連日在薩列哈爾德奔波,俄方曾指納瓦爾尼的遺體開始腐爛,要脅她同意秘密安葬,否則會把納瓦爾尼埋在監獄內,死亡證指他是自然死亡。

納瓦爾尼遺孀尤利婭在遺體移交的消息公布前發放片段,批評當局令亡夫生前死後都受盡折磨,又質疑總統普京不是真正的東正教徒,不按教義和傳統盡早交還遺體。

根據俄羅斯習俗,會在第9天為死者舉行追悼會,不少人到教堂悼念納瓦爾尼,有人拍攝到莫斯科的教堂外,有警員截查部分人的身份證明。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。