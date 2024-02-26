【娛樂新聞】MIRROR世界巡迴演唱會舊金山站4月舉行 收益撥歸慈善用途（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港男團MIRROR的世界巡迴演唱會舊金山（三藩市）站即將在4月舉行，主辦單位之一的東灣非牟利機構家橋驛社宣佈，演唱會的收益將會撥作慈善用途。

香港男團MIRROR首個海外巡迴演出，將於今年4月分別於舊金山、洛杉磯、紐約以及加拿大多倫多舉行，舊金山站將於4月5日在奧克蘭（屋崙）的Oakland Arena舉行。

主辦單位之一的家橋驛社表示，這個是自疫情以來4年再次舉辦演唱會，而收益將會撥作慈善用途，為社區提供服務。

家橋驛社營運總監劉愛英（Monica Lau）說：「MIRROR是香港頂尖的男團，那他們今次做的巡迴演出，而舊金山就是第一站，那我們家橋驛社每年都主辦慈善演唱會，所以今年很開心可以請到MIRROR跟我們籌款，MIRROR今次是第一次來到灣區，所以很多灣區的粉絲朋友都很期待，希望今次的演唱會，可以帶給灣區一個全新的面貌。」

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