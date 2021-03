中國維權律師王宇獲華府頒獎 失聯缺席視像頒獎禮

【有線新聞】

中國內地維權律師王宇獲美國國務院頒發「國際婦女勇氣獎」,未有出席視像頒獎禮。美國國務卿布林肯指,知道王宇希望出席,但她近兩日失聯;表明關注情況,會在必要時發聲。

王宇在預錄片段稱,因為代理人權案件而受打壓、被關押、軟禁和判刑,仍希望為推進法治盡一點力。

她表示︰「我作為一個法律人,還是希望能夠推進中國的法治建設,也希望能夠在中國這個社會上實現人權法治,也實現公平和正義。我代理的案件過程中,我也看到這種司法的腐敗和墮落……我覺得我有義務來推進法治,所以我也是希望能有更多的人站出來,為中國法治和公平正義來吶喊。」

49歲的王宇,是今年美國國務院頒發國際婦女勇氣獎得主之一,但沒參與視像頒獎禮。國務卿布林肯表示關注中國其中一位最傑出維權律師失聯︰「她為受虐兒童、少數族裔、婦女與宗教人士代理案件,至今仍因工作受政府施壓。近兩日我們未能聯絡她,我們對此關注,因知道她希望出席典禮。我們會跟進,必要時會為她發聲。」

王宇Twitter的最後更新是上周六,發文稱從廣州回北京途中,因檢測問題被滯留機場。其朋友律師陳建剛指,王宇和丈夫周日起杳無音訊、電話無人接聽;據報被天津趕到的國保人員帶走,下落不明。

王宇曾處理多宗敏感案件,是2015年「709大抓捕」事件首名被捕律師,被控顛覆國家政權罪。她翌年獲頒國際人權獎,去年被北京市司法局注銷執業證書。

國務院上周四已公布是次得獎名單,表揚王宇和來自緬甸、白俄羅斯等,共14位女性,為爭取和平、公義、人權及平等,展現勇氣。當局亦特別表揚7位遭刺殺的阿富汗婦女領袖。

