舊金山社區組織有意推動修憲改由市府任命教委（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)教育委員會早前被批評在處理重開公校一事上進度緩慢,反而花更多時間討論公校改名及Lowell高中改革,社區有組織有意推動修改市憲章,將教委會委員由民選改為由市府任命。

因為不滿教委會早前未有全力處理重開公校,反而花時間表決公校改名,舊金山一班家長上個月成立政治行動委員會Campaign for Better San Francisco Public Schools,周一他們宣布將推動修改市憲章,改革教委會的組成辦法,由現在的民選改由市府官員任命,並計劃放在2022年6月的選票上。

委員會共同主席Patrick Wolf說:「我們相信這個做法可以加強問責,因此教委會會由正確的人選去處理最緊急的事項。」

委員會表示,舊金山越來越多公校學生轉到私校就讀,明顯地,不少家長對舊金山的公校已經失去信心,亦證明了現時的制度不可行。

不過這項市憲章的條文仍在撰寫當中,還未決定應該是由市長或者是市參議會,甚或兩者都可以任命教委。

舊金山教師工會表明反對這項議案,他們認為市府不應該插手公校教育。

行動委員會表示,他們下一步是邀請市內所有對公校教育有興趣的人士進行深層對話,從而修改出一個得到選民認同的方案。

