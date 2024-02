【有線新聞】

南京住宅大火造成15死44傷,當局指是電動車停泊處起火。

事發在周五凌晨,雨花台區明尚西苑6棟發生火災,有居民說一樓火勢較大,並傳出爆炸聲。

南京市消防救援支隊說初步調查是地面架空層電動車停泊處首先起火,並向上蔓延,大廈22樓至34樓的外牆熏黑。

當局成立調查組追查起火原因和追究責任,市長陳之沉痛哀悼遇難者,承諾會深入排查消防安全隱患。

