【財經新聞】美國信用卡結餘總額升至破紀錄新高 達到1.13萬億元

【KTSF 張麗月報導】

根據聯儲局紐約分局發表的報告指出,在去年第三季信用卡結餘總額升至破紀錄新高,達到1.13萬億元。

報告指出,過去三年的高通脹,加上利率高企,等於增加消費者更多財政壓力,特別是使用信用卡的人更為明顯。

Bankrate資深分析師Ted Rossman說:「更多人有更多信用卡債務,拖延更長時間,這針對破紀錄高企的結餘,破紀錄的高利率,兩者結合是不幸。」

聯儲局紐約分局發表的報告就指出,在去年第三季,信用卡結餘總額升至破紀錄1.13萬億元,信用卡和汽車貸款拖欠的債務總額已經超越疫情前的水平,是超過十年來最高水平。

紐約聯儲局的研究人員相信,疫情後要恢復償還聯邦學生貸款,令學生的財政壓力更大,特別對30至39歲的人來說。

通常信用卡結餘在每年第一季都會下跌,但去年就沒有出現這情況,的確令人擔心。

業內分析師指出,這個反映出物價高企和高利率,消費者沒有能力在年尾還清債務,他擔心今年的情況也差不多。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。