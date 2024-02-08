【財經新聞】美國信用卡結餘總額升至破紀錄新高 達到1.13萬億元

February 8, 2024 新聞, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

根據聯儲局紐約分局發表的報告指出，在去年第三季信用卡結餘總額升至破紀錄新高，達到1.13萬億元。

報告指出，過去三年的高通脹，加上利率高企，等於增加消費者更多財政壓力，特別是使用信用卡的人更為明顯。

Bankrate資深分析師Ted Rossman說：「更多人有更多信用卡債務，拖延更長時間，這針對破紀錄高企的結餘，破紀錄的高利率，兩者結合是不幸。」

聯儲局紐約分局發表的報告就指出，在去年第三季，信用卡結餘總額升至破紀錄1.13萬億元，信用卡和汽車貸款拖欠的債務總額已經超越疫情前的水平，是超過十年來最高水平。

紐約聯儲局的研究人員相信，疫情後要恢復償還聯邦學生貸款，令學生的財政壓力更大，特別對30至39歲的人來說。

通常信用卡結餘在每年第一季都會下跌，但去年就沒有出現這情況，的確令人擔心。

業內分析師指出，這個反映出物價高企和高利率，消費者沒有能力在年尾還清債務，他擔心今年的情況也差不多。

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