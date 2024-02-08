【財經新聞】Amazon旗下醫療健保部門裁員 涉數百職位

February 8, 2024 新聞, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

網購龍頭Amazon在過去一年合共裁減超過2.7萬個職位之後，週二又宣布新一輪裁員，涉及幾百個職位，今次受影響的是旗下的醫療健保部門，當中包括以舊金山（三藩市）為基地的One Medical。

根據媒體取得的Amazon內部電郵，雖然在去年Amazon旗下的醫療健保部門包括,Amazon藥房、One Medical和Amazon診所的業務取得巨大增長，但由於公司要調配資源作更好的投資，服務所有年齡層的顧客，所以要在醫療健保部門裁員。

Amazon計劃在旗下以舊金山為基地的One Medical和Amazon藥房裁減合共幾百個職位，受影響的員工在過渡期間，可以獲得相關福利和申請調職。

Amazon是在1年前以39億元收購One Medical，這個是會員制的全科醫療機構，當中包含親身和網上會診服務。

在過去一年多，Amazon及附屬公司已經裁員超過2.7萬人，截至去年第三季，Amazon及附屬公司全職及兼職員工總數約有150萬人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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