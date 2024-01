【國際新聞】俄軍運輸機墜毀74人罹難 多屬烏克蘭戰俘

【有線新聞】

俄羅斯一架運載烏克蘭戰俘前往交換的軍方運輸機在邊境別爾哥羅德墜毀,機上74人全部罹難。俄方指運輸機被導彈擊中,據報烏方指機上載有俄方防空武器。

網上片段見到相信是肇事的伊爾-76運輸機衝向地面,跟著發生爆炸。

俄羅斯國防部證實一架軍方運輸機執行任務時,在西南部接壤烏克蘭邊境的別爾哥羅德州一處村落附近墜毀,機上載有65名烏克蘭戰俘,原定送往別爾哥羅德進行交換,另有6名機組人員及3名護送人員。機身變成碎片,俄羅斯空天軍已派人前往事發地點調查事故原因。

俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫稱運輸機是被愛國者或防空導彈擊中,原本有另一架載著80名烏方戰俘的運輸機正前往別爾哥羅德,事發後已轉往別處。

有傳媒指,事發時空中曾經冒煙,與防空導彈爆炸相似,亦有軍事媒體稱運輸機是被一枚百多公里外由烏克蘭哈爾科夫方向發射的防空導彈擊中。

而烏克蘭傳媒一度引述國防部消息指運輸機是被烏方擊落,指飛機可能正運送防空系統的彈藥。

