樂施會(Oxfam)發佈年度報告,顯示全球前五大富豪財產自2020年以來倍增,預計10年內會有首個1萬億美元富豪出現,反映貧富差距越來越大。

富者越富、貧者越貧,全球前五大富豪的財產自2020年以來激增114%。

其中Elon Musk身家在去年11月為2460億,錄得737%的升幅。

其餘幾位全球最富有的包括Amazon創辦人Jeff Bezos、Oracle公司創辦人Larry Ellison、Bernard Arnault,以及Warren Buffett。

樂施會報告指出,在戰爭及通脹下,全球有接近50億人變得更貧窮,預計需要超過20年才能消除貧困。

