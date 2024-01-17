【財經新聞】科技公司以股票支付員工方式 成加州所得稅日益增長原因

【KTSF 毛皓延報導】

有分析指出，科技行業對加州州府預算貢獻越來越大，科技公司以股票支付員工的方式，亦成為加州所得稅日益增長的原因。

很多科技公司除了向員工支付底薪，亦會用股票期權作為工資一部分，當期權成熟後，員工可以選擇出售屬於自己的期權。

在稅收上，該舉動被視為是普通收入，代表公司需要向州和聯邦政府支付預扣稅。

根據新聞網站Cal Matters報導，加州四大科技公司Apple、Google、Meta和Nvidia，去年支付了最少50億元稅項，佔加州總預扣所得稅超過6%，數字較疫情前的4%至5%有所上升，自2016年增加了雙倍有多，過去10年更是多了四倍。

加州總預扣所得稅的收入增加，和科技公司市值大幅增加有關，矽谷四大科技公司市值已經超過7萬億元。

報導又指，加州的稅收對科技公司的高低起跌變得依賴，其中人工智能發展，若果能繼續帶動科技公司股價上漲，將會代表加州的預算會繼續獲得回報。

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