【全國新聞】科州同志夜店槍擊血案 被告再被起訴仇恨犯罪#

【KTSF 毛皓延報導】
科羅拉多州一間同志夜店Club Q，在前年6月發生槍擊案，造成5死19傷，槍手去年5項謀殺罪成，被判監禁2200年，聯邦司法部現在以50項新的仇恨犯罪起訴槍手，法庭文件顯示，槍手計劃認罪。
法庭文件顯示，23歲男子Anderson Aldrich，就50項聯邦仇恨犯罪和24項涉及槍械的控罪，與控方達成認罪協議，根據協議，他將免受死刑，協議仍有待法官批准。
Aldrich前年11月在科羅拉多州Colorado Springs的Club Q同志夜店開槍，事件造成5人死亡19人受傷。
他在去年6月對科州的5項謀殺和46項企圖謀殺控罪全部認罪，被判終身監禁，和超過2200年的刑期。
他當時亦面對兩項州府提出的仇恨犯罪，根據當時的認罪協議，他對兩項仇恨犯罪提出不抗辯。
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment