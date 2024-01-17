【全國新聞】科州同志夜店槍擊血案 被告再被起訴仇恨犯罪#

【KTSF 毛皓延報導】

科羅拉多州一間同志夜店Club Q，在前年6月發生槍擊案，造成5死19傷，槍手去年5項謀殺罪成，被判監禁2200年，聯邦司法部現在以50項新的仇恨犯罪起訴槍手，法庭文件顯示，槍手計劃認罪。

法庭文件顯示，23歲男子Anderson Aldrich，就50項聯邦仇恨犯罪和24項涉及槍械的控罪，與控方達成認罪協議，根據協議，他將免受死刑，協議仍有待法官批准。

Aldrich前年11月在科羅拉多州Colorado Springs的Club Q同志夜店開槍，事件造成5人死亡19人受傷。

他在去年6月對科州的5項謀殺和46項企圖謀殺控罪全部認罪，被判終身監禁，和超過2200年的刑期。

他當時亦面對兩項州府提出的仇恨犯罪，根據當時的認罪協議，他對兩項仇恨犯罪提出不抗辯。

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