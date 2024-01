【全國新聞】科州同志夜店槍擊血案 被告再被起訴仇恨犯罪#

【KTSF 毛皓延報導】

科羅拉多州一間同志夜店Club Q,在前年6月發生槍擊案,造成5死19傷,槍手去年5項謀殺罪成,被判監禁2200年,聯邦司法部現在以50項新的仇恨犯罪起訴槍手,法庭文件顯示,槍手計劃認罪。

法庭文件顯示,23歲男子Anderson Aldrich,就50項聯邦仇恨犯罪和24項涉及槍械的控罪,與控方達成認罪協議,根據協議,他將免受死刑,協議仍有待法官批准。

Aldrich前年11月在科羅拉多州Colorado Springs的Club Q同志夜店開槍,事件造成5人死亡19人受傷。

他在去年6月對科州的5項謀殺和46項企圖謀殺控罪全部認罪,被判終身監禁,和超過2200年的刑期。

他當時亦面對兩項州府提出的仇恨犯罪,根據當時的認罪協議,他對兩項仇恨犯罪提出不抗辯。

