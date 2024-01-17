【灣區新聞】舊金山Muni週六起將調整部分路線服務 包括增加班次和停車站點

【KTSF 張擎鳳報導】

為應對Muni公車人多擠迫的問題，由本星期六開始，舊金山（三藩市）交通局將調整部分路線的服務，包括增加班次和停車站點。

舊金山交通局表示，自去年8月今個學年開始，很多有學生家庭都反映，在上學和放學時段，途經學校的巴士人多擠迫，甚至人多到要飛站，在巴士站等候的乘客要繼續等車。

為紓緩問題，由本星期六開始，交通局將會在平日部分時段增加這些Muni公車的班次，包括24號、39號、38R快線、44號、48號和49號。

交通局表示，由於財政緊張，因此增加部分巴士線班次的同時，就要削減一些巴士線的班次，5、5R快線、9和33號每班車相隔的時間將會延長。

與此同時，為了能更好地服務灣景獵人角、Mission Bay、和SoMa等社區的Muni乘客，交通局將會在Hudson大道夾Cashmere街設立新的15號巴士站，亦會在Caltrain火車站附近的3街夾Brannan街，以及4街夾Berry街設立新的15號車站，方便Muni乘客轉乘Caltrain。

其他的調整還包括Sunset大道夾Lake Merced大道的58號巴士站將會停用。

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